Германия передала Украине первые установки Patriot
Германия поставила Украине первые пусковые установки из двух комплексов ПВО Patriot, которые ранее обещала передать Киеву. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на заседании Контактной группы по содействию Украине в формате «Рамштайн», сообщает Tagesschau.
По словам министра, Берлин также запускает инициативу по поддержке глубинных ударов и выделяет 300 миллионов евро на закупку дальнобойных беспилотников украинского производства. Контракты на эти цели уже подписаны с рядом компаний оборонной промышленности Украины.
ЗРК Patriot включает пусковую установку, ракеты-перехватчики, радиолокационную станцию, пункт управления MSQ-104 на базе грузовика M927, генератор и антенную мачту.
Система считается одной из самых эффективных для защиты от ракетных и авиационных ударов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путину показали «молодильную клубнику» и устойчивый к болезням виноград
- Кризис во Франции может изменить курс страны в отношении России
- Почему лоукостер «Победа» отменил требования к весу ручной клади
- Германия передала Украине первые установки Patriot
- Милонов назвал идею обязательной десятины провокацией
- Туроператоры дали советы россиянам в охваченном протестами Стамбуле
- В России зафиксирован рост DDoS-атак на интернет-провайдеров
- Макрон назначил новым премьером Франции Себастьяна Лекорню
- В Госдуме задумались, как правильно считать молодых ученых
- Названы главные «дыры» в безопасности «умного» дома
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru