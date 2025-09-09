Германия передала Украине первые установки Patriot

Германия поставила Украине первые пусковые установки из двух комплексов ПВО Patriot, которые ранее обещала передать Киеву. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус на заседании Контактной группы по содействию Украине в формате «Рамштайн», сообщает Tagesschau.

По словам министра, Берлин также запускает инициативу по поддержке глубинных ударов и выделяет 300 миллионов евро на закупку дальнобойных беспилотников украинского производства. Контракты на эти цели уже подписаны с рядом компаний оборонной промышленности Украины.