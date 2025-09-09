Катар пригрозил ответитом на удары Израиля по Дохе
Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани заявил, что его страна оставляет за собой право ответить на израильские удары по Дохе, в результате которых погибли члены группировки ХАМАС. Его слова приводит телеканал Al Jazeera.
Глава правительства подчеркнул, что Катар не допустит нарушения своего суверенитета и намерен предпринять комплексные меры для предотвращения новых атак. Для этого создана команда юристов под руководством дипломата Мохаммеда бин Абдулазиза аль-Хулаифи, которая займется правовой реакцией на действия Израиля. Доха уже связалась с рядом союзных стран и готовит ответные шаги.
Аль Тани заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пренебрег нормами международного права и подталкивает весь регион к опасной эскалации, сводя на нет усилия по достижению мира.
По словам премьера, атаки Израиля против катарской столицы можно расценивать исключительно как «государственный терроризм». Он отметил, что регион находится на переломном этапе, когда необходимо дать отпор «варварскому поведению», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Раде заявили, что ТЦК предлагают выкупить мобилизованных за $30 тысяч
- СМИ: Может быть расширен перечень СМИ, доступных при блокировках сети
- Составлен список самых богатых американцев
- Катар пригрозил ответитом на удары Израиля по Дохе
- В Курске на улице Союзной упали обломки дрона
- В США объяснили, на каких условиях Украина согласится на перемирие
- Белый дом не подтвердил планы звонка Трампа и Путина
- Путину показали «молодильную клубнику» и устойчивый к болезням виноград
- Кризис во Франции может изменить курс страны в отношении России
- Почему лоукостер «Победа» отменил требования к весу ручной клади
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru