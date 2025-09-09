Катар пригрозил ответитом на удары Израиля по Дохе

Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани заявил, что его страна оставляет за собой право ответить на израильские удары по Дохе, в результате которых погибли члены группировки ХАМАС. Его слова приводит телеканал Al Jazeera.

Глава правительства подчеркнул, что Катар не допустит нарушения своего суверенитета и намерен предпринять комплексные меры для предотвращения новых атак. Для этого создана команда юристов под руководством дипломата Мохаммеда бин Абдулазиза аль-Хулаифи, которая займется правовой реакцией на действия Израиля. Доха уже связалась с рядом союзных стран и готовит ответные шаги.