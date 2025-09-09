Катар пригрозил ответитом на удары Израиля по Дохе

Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани заявил, что его страна оставляет за собой право ответить на израильские удары по Дохе, в результате которых погибли члены группировки ХАМАС. Его слова приводит телеканал Al Jazeera.

Глава правительства подчеркнул, что Катар не допустит нарушения своего суверенитета и намерен предпринять комплексные меры для предотвращения новых атак. Для этого создана команда юристов под руководством дипломата Мохаммеда бин Абдулазиза аль-Хулаифи, которая займется правовой реакцией на действия Израиля. Доха уже связалась с рядом союзных стран и готовит ответные шаги.

При ударе по Дохе погиб сын лидера ХАМАС

Аль Тани заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пренебрег нормами международного права и подталкивает весь регион к опасной эскалации, сводя на нет усилия по достижению мира.

По словам премьера, атаки Израиля против катарской столицы можно расценивать исключительно как «государственный терроризм». Он отметил, что регион находится на переломном этапе, когда необходимо дать отпор «варварскому поведению», передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
