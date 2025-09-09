Кризис во Франции может изменить курс страны в отношении России
Политический кризис во Франции способен изменить подход Парижа к внешней политике, в том числе к отношениям с Москвой. Такое мнение в беседе с «ФедералПресс» высказал политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Матюшенков.
По словам эксперта, популярность «Национального объединения» Жордана Барделла, выступающего за диалог с Россией и критикующего поддержку Украины, усиливается. Его возможная победа на выборах, считает Матюшенков, может привести к пересмотру позиции Франции по украинскому вопросу.
При этом, подчеркнул политолог, президент Эммануэль Макрон сохраняет формальный контроль над внешней политикой, однако ослабление его позиций внутри страны ограничивает возможности выступать в роли посредника между Москвой и Западом. В самой Франции усиливаются споры: левые критикуют военные расходы в ущерб социальным, а ультраправые требуют изменить курс радикально.
Наиболее вероятным сценарием, по мнению Матюшенкова, остается формирование технического правительства, которое будет избегать острых решений до президентских выборов 2027 года. Для России же открываются возможности наладить диалог с оппозиционными силами во Франции, которые выступают против санкционной политики, передает «Радиоточка НСН».
