Кризис во Франции может изменить курс страны в отношении России

Политический кризис во Франции способен изменить подход Парижа к внешней политике, в том числе к отношениям с Москвой. Такое мнение в беседе с «ФедералПресс» высказал политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Матюшенков.

По словам эксперта, популярность «Национального объединения» Жордана Барделла, выступающего за диалог с Россией и критикующего поддержку Украины, усиливается. Его возможная победа на выборах, считает Матюшенков, может привести к пересмотру позиции Франции по украинскому вопросу.