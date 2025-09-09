ЦАХАЛ нанесла удары по лидерам ХАМАС в Катаре

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении удара по находящимся в Катаре лидерам радикального палестинского движения ХАМАС, которые несут прямую ответственность за теракт 7 октября 2023 года.

В Израиле назвали условия для остановки войны в Секторе Газа

Отмечается, что перед ударом были приняты меры для минимизации ущерба мирному населению.

Один из руководителей ХАМАС рассказал телеканалу Al Jazeera, что удар был нанесён во время обсуждения предложения президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.

По данным телеканала Al Arabiya, что в результате атаки погибли глава движения в секторе Газа Халиль аль-Хайя, а также входившие в руководство радикалов Халед Машаль, Захер Джаббарин и Низар Аудалла. Источники телекана Al Jazeera утверждают, что они выжили.

Ранее в МИД Катара подтвердили удар ЦАХАЛ по членам ХАМАС в Дохе и осудили «трусливую израильскую атаку», сообщает RT.

