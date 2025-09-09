ЦАХАЛ нанесла удары по лидерам ХАМАС в Катаре

Отмечается, что перед ударом были приняты меры для минимизации ущерба мирному населению.

Один из руководителей ХАМАС рассказал телеканалу Al Jazeera, что удар был нанесён во время обсуждения предложения президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.

По данным телеканала Al Arabiya, что в результате атаки погибли глава движения в секторе Газа Халиль аль-Хайя, а также входившие в руководство радикалов Халед Машаль, Захер Джаббарин и Низар Аудалла. Источники телекана Al Jazeera утверждают, что они выжили.

Ранее в МИД Катара подтвердили удар ЦАХАЛ по членам ХАМАС в Дохе и осудили «трусливую израильскую атаку», сообщает RT.