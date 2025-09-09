ЦАХАЛ нанесла удары по лидерам ХАМАС в Катаре
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении удара по находящимся в Катаре лидерам радикального палестинского движения ХАМАС, которые несут прямую ответственность за теракт 7 октября 2023 года.
Отмечается, что перед ударом были приняты меры для минимизации ущерба мирному населению.
Один из руководителей ХАМАС рассказал телеканалу Al Jazeera, что удар был нанесён во время обсуждения предложения президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.
По данным телеканала Al Arabiya, что в результате атаки погибли глава движения в секторе Газа Халиль аль-Хайя, а также входившие в руководство радикалов Халед Машаль, Захер Джаббарин и Низар Аудалла. Источники телекана Al Jazeera утверждают, что они выжили.
Ранее в МИД Катара подтвердили удар ЦАХАЛ по членам ХАМАС в Дохе и осудили «трусливую израильскую атаку», сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Воровайки» поблагодарили Бородина за идею запретить группу в России
- «Даже за триллион»: Фигуристка Медведева отказалась возвращаться в спорт
- Венгрия подписала с американской Shell контракт на поставку газа
- В России на 15% подорожал ремонт автомобилей
- ЦАХАЛ нанесла удары по лидерам ХАМАС в Катаре
- В России предложили отменить плату за отправку СМС-сообщений
- В Греции отменили концерт Мацуева
- Россиян предупредили о риске развития рака из-за колбасы на завтрак
- Не ниже двойного МРОТ: Какую зарплату требуют учителя
- Психолог предупредил, что осенняя депрессия может привести к онкологии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru