В США объяснили, на каких условиях Украина согласится на перемирие
Украина может согласиться на прекращение боевых действий по линии фронта, если получит надежные гарантии безопасности. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox Business.
По его словам, одним из условий может стать размещение европейских военных на территории Украины. Дипломат отметил, что такие гарантии позволят президенту Владимиру Зеленскому пойти на сделку, будучи уверенным, что война не возобновится.
Уитакер также допустил включение в возможное мирное соглашение пунктов о защите русскоязычных граждан и православных церквей. При этом он подчеркнул, что для достижения мира необходимо продолжать оказывать давление на Москву.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о согласованном плане Европы по отправке войск на Украину в качестве первоочередной меры безопасности. В Кремле же неоднократно заявляли, что военная помощь Киеву лишь затягивает конфликт, не влияя на его исход, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Может быть расширен перечень СМИ, доступных при блокировках сети
- Составлен список самых богатых американцев
- Катар пригрозил ответитом на удары Израиля по Дохе
- В Курске на улице Союзной упали обломки дрона
- В США объяснили, на каких условиях Украина согласится на перемирие
- Белый дом не подтвердил планы звонка Трампа и Путина
- Путину показали «молодильную клубнику» и устойчивый к болезням виноград
- Кризис во Франции может изменить курс страны в отношении России
- Почему лоукостер «Победа» отменил требования к весу ручной клади
- Германия передала Украине первые установки Patriot
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru