В США объяснили, на каких условиях Украина согласится на перемирие

Украина может согласиться на прекращение боевых действий по линии фронта, если получит надежные гарантии безопасности. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox Business.

По его словам, одним из условий может стать размещение европейских военных на территории Украины. Дипломат отметил, что такие гарантии позволят президенту Владимиру Зеленскому пойти на сделку, будучи уверенным, что война не возобновится.

Президент Финляндии назвал четыре направления гарантий безопасности Украины

Уитакер также допустил включение в возможное мирное соглашение пунктов о защите русскоязычных граждан и православных церквей. При этом он подчеркнул, что для достижения мира необходимо продолжать оказывать давление на Москву.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о согласованном плане Европы по отправке войск на Украину в качестве первоочередной меры безопасности. В Кремле же неоднократно заявляли, что военная помощь Киеву лишь затягивает конфликт, не влияя на его исход, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПеремириеУкраинаСША

