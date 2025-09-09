В США объяснили, на каких условиях Украина согласится на перемирие

Украина может согласиться на прекращение боевых действий по линии фронта, если получит надежные гарантии безопасности. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox Business.

По его словам, одним из условий может стать размещение европейских военных на территории Украины. Дипломат отметил, что такие гарантии позволят президенту Владимиру Зеленскому пойти на сделку, будучи уверенным, что война не возобновится.