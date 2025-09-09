Белый дом не подтвердил планы звонка Трампа и Путина
Белый дом заявил, что пока не располагает информацией о возможном телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.
На брифинге во вторник пресс-секретарь администрации Каролин Левитт подчеркнула, что не готова огласить данные о предстоящих переговорах американского президента с зарубежными лидерами.
Таким образом она ответила на вопрос о перспективах телефонной беседы между Трампом и Путиным.
Вопрос о возможном контакте лидеров прозвучал на фоне продолжающихся обсуждений мирного урегулирования конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».
