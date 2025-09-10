СМИ: Может быть расширен перечень СМИ, доступных при блокировках сети
Минцифры расширит список интернет-ресурсов, доступных во время ограничений мобильного интернета, сообщают «Ведомости».
В него будут включены новостные издания РБК и «Лента.ру», а также развлекательная платформа «Пикабу». Перечень интернет-ресурсов, которые на втором этапе войдут в список, еще формируется. Он будет пополняться с учетом фактической востребованности у россиян. В список уже входят наиболее популярные интернет-ресурсы, которыми ежедневно пользуются миллионы граждан.
Ранее в Минцифры заявили, что во время ограничения мобильного интернета будут доступны некоторые соцсети, официальный сайт платёжной системы «Мир», сайты российского кабмина и администрации президента РФ, а также другие сервисы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
