СМИ: Может быть расширен перечень СМИ, доступных при блокировках сети

В него будут включены новостные издания РБК и «Лента.ру», а также развлекательная платформа «Пикабу». Перечень интернет-ресурсов, которые на втором этапе войдут в список, еще формируется. Он будет пополняться с учетом фактической востребованности у россиян. В список уже входят наиболее популярные интернет-ресурсы, которыми ежедневно пользуются миллионы граждан.

Ранее в Минцифры заявили, что во время ограничения мобильного интернета будут доступны некоторые соцсети, официальный сайт платёжной системы «Мир», сайты российского кабмина и администрации президента РФ, а также другие сервисы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

