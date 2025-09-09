Путину показали «молодильную клубнику» и устойчивый к болезням виноград
Президент России Владимир Путин посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета «Сириус» в Сочи. В ходе экскурсии главе государства представили разработки молодых ученых в области редактирования генома растений.
Как пояснил председатель ученого совета университета Роман Иванов, речь идет не о создании ГМО, а о точечных мутациях, которые имитируют естественную эволюцию, но в ускоренном темпе и с заданными свойствами, отмечает RT.
В числе представленных результатов — виноград сорта «мерло», устойчивый к грибковым инфекциям, что позволяет отказаться от использования фунгицидов. Помимо этого, ученые вывели клубнику, в 12 раз более богатую кверцетином — антиоксидантом с полезными для здоровья свойствами.
Путин поинтересовался, требуется ли для таких растений химическая обработка. Иванов подтвердил, что редактированный виноград можно выращивать без применения «химии», передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru