Путину показали «молодильную клубнику» и устойчивый к болезням виноград

В числе представленных результатов — виноград сорта «мерло», устойчивый к грибковым инфекциям, что позволяет отказаться от использования фунгицидов. Помимо этого, ученые вывели клубнику, в 12 раз более богатую кверцетином — антиоксидантом с полезными для здоровья свойствами.

Путин поинтересовался, требуется ли для таких растений химическая обработка. Иванов подтвердил, что редактированный виноград можно выращивать без применения «химии», передает «Радиоточка НСН».

