«Было принято судебное решение по иску прокуратуры относительно пересмотра норм провоза ручной клади авиакомпанией “Победа”. Если есть решение суда, надо его исполнять. Те параметры, которые были у “Победы” ранее, не противоречили требованиям федеральных авиационных правил. Там вообще нормы провоза ручной клади указаны не слишком четко, чем “Победа” и воспользовалась. Радикально новые условия на подавляющем большинстве пассажиров не отразятся, поскольку они предпочтут пользоваться прежней нормой провоза ручной клади. Важно, что увеличен размер пакета с товарами из магазинов беспошлинной торговли для тех, кто путешествует по международным направлениям. Это, безусловно, актуально и важно, но только для тех, кто летает из стран дальнего зарубежья», — сказал Пантелеев.

Перевозчик также расширил список предметов, которые пассажиры могут брать на борт сверх основной ручной клади: теперь в него входят ноутбук или планшет в мягком чехле, а также зонт-трость. Пантелеев в заключение пояснил, что такие предметы, как зонт-трость, не представляют опасности на борту.

«Относительно компактный зонт без проблем размещается на багажной полке и не препятствует размещению других предметов. Конечно, речь не идет о том, чтобы это была трость с массивным набалдашником или другими элементами, но факт остается фактом — это не запрещается федеральными авиационными правилами, они позволяют взять подобные вещи на борт без дополнительной платы», — подытожил он.

Ранее адвокат Александр Зорин заявил, что для того, чтобы не переплачивать за багаж во время путешествия, можно вместо двух чемоданов взять один. Это объединение багажа, что допустимо на рейсах российских авиалиний.

