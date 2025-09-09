В Курске на улице Союзной упали обломки дрона

В Курске на улице Союзной произошло возгорание и падение обломков беспилотника. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Сергей Котляров в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. После обследования территории специалисты проведут подомовой обход.