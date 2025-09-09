В Курске на улице Союзной упали обломки дрона
В Курске на улице Союзной произошло возгорание и падение обломков беспилотника. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Сергей Котляров в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. После обследования территории специалисты проведут подомовой обход.
23 августа обломки украинских дронов после работы ПВО упали на нескольких улицах города. Тогда повреждения получили автомобиль и окно в жилой квартире, обошлось без жертв.
15 августа в результате удара беспилотника в многоэтажке в Курске загорелись верхние этажи. Тогда погибла одна женщина, еще шестеро жителей пострадали, передает «Радиоточка НСН».
