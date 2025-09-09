В Курске на улице Союзной упали обломки дрона

В Курске на улице Союзной произошло возгорание и падение обломков беспилотника. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Сергей Котляров в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. После обследования территории специалисты проведут подомовой обход.

ВСУ обстреляли город Рыльск в Курской области

23 августа обломки украинских дронов после работы ПВО упали на нескольких улицах города. Тогда повреждения получили автомобиль и окно в жилой квартире, обошлось без жертв.

15 августа в результате удара беспилотника в многоэтажке в Курске загорелись верхние этажи. Тогда погибла одна женщина, еще шестеро жителей пострадали, передает «Радиоточка НСН».

