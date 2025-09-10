Составлен список самых богатых американцев
Состояние 400 богатейших американцев достигло рекордных $6,6 трлн, сообщает Forbes.
За последние 12 месяцев они разбогатели на $1,2 трлн. Самым богатым в США, а также во всем мире четвертый год подряд является основатель Tesla и SpaceX Илон Маск - $428 млрд. За ним идет сооснователь и председатель совета директоров технологической компании Oracle Ларри Эллисон с состоянием в $276 млрд. Замыкает тройку сооснователь корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг. Его состояние оценивается в $253 млрд. Четвертое место занимает глава Amazon Джефф Безос ($241 млрд), пятую — сооснователь Google Ларри Пейдж ($179 млрд).
Богатейшей американской признана наследница активов сети оптовой и розничной торговли Walmart Элис Уолтон ($106 млрд).
Ранее стало известно, что сын президента США Дональда Трампа стал долларовым миллиардером благодаря криптовалюте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
