Составлен список самых богатых американцев

Состояние 400 богатейших американцев достигло рекордных $6,6 трлн, сообщает Forbes.

За последние 12 месяцев они разбогатели на $1,2 трлн. Самым богатым в США, а также во всем мире четвертый год подряд является основатель Tesla и SpaceX Илон Маск - $428 млрд. За ним идет сооснователь и председатель совета директоров технологической компании Oracle Ларри Эллисон с состоянием в $276 млрд. Замыкает тройку сооснователь корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг. Его состояние оценивается в $253 млрд. Четвертое место занимает глава Amazon Джефф Безос ($241 млрд), пятую — сооснователь Google Ларри Пейдж ($179 млрд).

Богатейшей американской признана наследница активов сети оптовой и розничной торговли Walmart Элис Уолтон ($106 млрд).

Ранее стало известно, что сын президента США Дональда Трампа стал долларовым миллиардером благодаря криптовалюте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

