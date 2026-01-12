В России допустили расширение наступления на Украине в 2026 году

Армия России в 2026 году может продолжить наступательные действия на ряде ключевых направлений, включая Славянск и Краматорск в ДНР, Запорожье, а также приблизиться к Сумам. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Кнутов указал, что в ходе зимней кампании возможно проведение перегруппировки сил, после чего приоритет будет отдан операции по установлению контроля над Славянско-Краматорской агломерацией в ДНР. Параллельно, по его словам, российские подразделения продолжают постепенное продвижение в направлении Запорожья вдоль левого берега Днепра.

Эксперт также обратил внимание на ситуацию в Сумской области. Он считает, что после установления контроля над отдельными населенными пунктами, включая Андреевку, у российской стороны появится возможность приблизиться к Сумам на расстояние, позволяющее держать город в зоне досягаемости артиллерии.

Кроме того, Кнутов отметил, что в 2026 году важную роль в военной кампании могут сыграть интенсивные удары по объектам в западной части Украины, а также меры по изоляции военно-логистического района в районе Одессы. По его словам, удары наносятся по портовой инфраструктуре и железнодорожным узлам, что, как он утверждает, снижает объемы поставок вооружений и боеприпасов морским путем, передает«Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:РоссияУкраинаСпецоперация

