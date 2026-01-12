В России допустили расширение наступления на Украине в 2026 году

Армия России в 2026 году может продолжить наступательные действия на ряде ключевых направлений, включая Славянск и Краматорск в ДНР, Запорожье, а также приблизиться к Сумам. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Кнутов указал, что в ходе зимней кампании возможно проведение перегруппировки сил, после чего приоритет будет отдан операции по установлению контроля над Славянско-Краматорской агломерацией в ДНР. Параллельно, по его словам, российские подразделения продолжают постепенное продвижение в направлении Запорожья вдоль левого берега Днепра.