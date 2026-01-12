В Госдуме поддержали идею бесплатных генетических тестов для будущих родителей

Глава парламентского комитета по защите семьи Нина Останина в разговоре с «Газетой.Ru» заявила о поддержке идеи введения добровольных генетических тестов для будущих родителей при планировании беременности с оплатой за счет государства.

По ее словам, такие обследования должны финансироваться в рамках системы обязательного медицинского страхования и не носить обязательный характер. Останина отметила, что родители имеют право заранее оценивать возможные риски и понимать, какие меры можно предпринять для предотвращения генетических нарушений у будущего ребенка.