В Госдуме поддержали идею бесплатных генетических тестов для будущих родителей
Глава парламентского комитета по защите семьи Нина Останина в разговоре с «Газетой.Ru» заявила о поддержке идеи введения добровольных генетических тестов для будущих родителей при планировании беременности с оплатой за счет государства.
По ее словам, такие обследования должны финансироваться в рамках системы обязательного медицинского страхования и не носить обязательный характер. Останина отметила, что родители имеют право заранее оценивать возможные риски и понимать, какие меры можно предпринять для предотвращения генетических нарушений у будущего ребенка.
Депутат также считает, что при выявлении генетических отклонений государство должно брать на себя дополнительные расходы, включая лечение патологий и проведение вспомогательных репродуктивных процедур. В частности, она указала на возможность предоставления процедуры ЭКО за бюджетный счет.
По мнению Останиной, генетическое тестирование должно проводиться не формально, а с целью определения реальной потребности семьи в медицинской помощи. Она подчеркнула, что многие будущие родители не могут позволить себе такие исследования самостоятельно, поэтому эту нагрузку должно взять на себя государство, передает «Радиоточка НСН».
