В прокуратуру Подмосковья поступила жалоба на Ларису Долину

Согласно жалобе, в прибрежной защитной полосе ручья без названия в Подмосковье был обустроен котлован под пруд площадью около 230 квадратных метров. Работы, как утверждается, велись с применением тяжелой техники и сопровождались частичным или полным снятием и вывозом плодородного слоя почвы, а также изменением естественного рельефа местности.

Заявитель считает, что в результате этих действий природная территория могла быть преобразована в частных интересах, что, по его мнению, свидетельствует о реальном экологическом ущербе, передает «Радиоточка НСН».

