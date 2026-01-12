В прокуратуру Подмосковья поступила жалоба на Ларису Долину
В межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области поступила жалоба с просьбой привлечь певицу Ларису Долину к административной ответственности из-за предполагаемых нарушений природоохранного законодательства, следует из жалобы, на которую ссылается РИА Новости.
Заявитель просит установить наличие и степень ущерба, причиненного почвенному покрову и природному рельефу, а также рассмотреть вопрос о привлечении Долиной к ответственности по статье 8.42 КоАП РФ. Речь идет о возможных нарушениях режима использования прибрежной защитной полосы водного объекта.
Согласно жалобе, в прибрежной защитной полосе ручья без названия в Подмосковье был обустроен котлован под пруд площадью около 230 квадратных метров. Работы, как утверждается, велись с применением тяжелой техники и сопровождались частичным или полным снятием и вывозом плодородного слоя почвы, а также изменением естественного рельефа местности.
Заявитель считает, что в результате этих действий природная территория могла быть преобразована в частных интересах, что, по его мнению, свидетельствует о реальном экологическом ущербе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Капитализация владельца Google превысила четыре триллиона долларов
- 700 тысяч на семью: Где катались российские горнолыжники на новогодних каникулах
- СМИ: Трамп проведет встречу с лидером венесуэльской оппозиции в Вашингтоне
- Хаби Алонсо покинул пост главного тренера «Реала»
- В прокуратуру Подмосковья поступила жалоба на Ларису Долину
- Аукцион по продаже активов аэропорта Домодедово назначен на 20 января
- Санду допустила объединение Молдавии с Румынией по итогам референдума
- Археологи Эрмитажа призвали власти Польши не выдавать Бутягина Украине
- В России допустили расширение наступления на Украине в 2026 году
- Без панибратства: Почему абиссинца из России признали самым красивым котом в мире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru