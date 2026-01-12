В прокуратуру Подмосковья поступила жалоба на Ларису Долину

В межрайонную природоохранную прокуратуру Московской области поступила жалоба с просьбой привлечь певицу Ларису Долину к административной ответственности из-за предполагаемых нарушений природоохранного законодательства, следует из жалобы, на которую ссылается РИА Новости.

Заявитель просит установить наличие и степень ущерба, причиненного почвенному покрову и природному рельефу, а также рассмотреть вопрос о привлечении Долиной к ответственности по статье 8.42 КоАП РФ. Речь идет о возможных нарушениях режима использования прибрежной защитной полосы водного объекта.

Приставы начали исполнительное производство по выселению Долиной

Согласно жалобе, в прибрежной защитной полосе ручья без названия в Подмосковье был обустроен котлован под пруд площадью около 230 квадратных метров. Работы, как утверждается, велись с применением тяжелой техники и сопровождались частичным или полным снятием и вывозом плодородного слоя почвы, а также изменением естественного рельефа местности.

Заявитель считает, что в результате этих действий природная территория могла быть преобразована в частных интересах, что, по его мнению, свидетельствует о реальном экологическом ущербе, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СудМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры