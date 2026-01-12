Аукцион по продаже активов аэропорта Домодедово назначен на 20 января

Аукцион по продаже ООО «ДМЕ Холдинг», владеющего активами аэропорта Домодедово, состоится 20 января, следует из извещения, опубликованного на правительственном портале «ГИС Торги».

Начальная цена лота установлена на уровне 132,266 миллиарда рублей. Размер задатка для участия в аукционе составляет 26,45 миллиардов рублей.

Владельца «Внуково» назвали главным претендентом на покупку «Домодедово»

О планах провести приватизацию Домодедово в начале 2026 года ранее сообщал министр финансов Антон Силуанов.

В декабре он заявлял, что соответствующий пакет будет выставлен на открытый аукцион в начале года, а сама процедура пройдет в соответствии с требованиями действующего законодательства, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:АукционТоргиАэропортыДомодедово

Горячие новости

Все новости

партнеры