Аукцион по продаже активов аэропорта Домодедово назначен на 20 января

О планах провести приватизацию Домодедово в начале 2026 года ранее сообщал министр финансов Антон Силуанов.

В декабре он заявлял, что соответствующий пакет будет выставлен на открытый аукцион в начале года, а сама процедура пройдет в соответствии с требованиями действующего законодательства, передает «Радиоточка НСН».

