Аукцион по продаже активов аэропорта Домодедово назначен на 20 января
Аукцион по продаже ООО «ДМЕ Холдинг», владеющего активами аэропорта Домодедово, состоится 20 января, следует из извещения, опубликованного на правительственном портале «ГИС Торги».
Начальная цена лота установлена на уровне 132,266 миллиарда рублей. Размер задатка для участия в аукционе составляет 26,45 миллиардов рублей.
О планах провести приватизацию Домодедово в начале 2026 года ранее сообщал министр финансов Антон Силуанов.
В декабре он заявлял, что соответствующий пакет будет выставлен на открытый аукцион в начале года, а сама процедура пройдет в соответствии с требованиями действующего законодательства, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru