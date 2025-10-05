МО: ВС РФ поразили предприятия ВПК и объекты энергетики на Украине
5 октября 202512:47
Ночью 5 октября российские военные поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты газово-энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве рассказали, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в частности гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками.
Ранее СМИ писали, что ВС России осуществили одну из крупнейших атак на украинский город Львов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
