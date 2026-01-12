Россиянам рекомендовали не ссорится с коллегами, которые раздражают

По её словам, бесполезно «срываться на коллег, ссориться или пассивно мстить». Лучше понять, с чем именно связано раздражение и держать с такими людьми дистанцию.

«Меньше эмоций, больше конкретики. Говорите коротко, по делу, избегайте обсуждения личных тем. И не пытайтесь переделать другого — это бесполезно и только выматывает», - указала эксперт.

Булгакова добавила, что уверенность в себе помогает «выдержать чужие особенности, не теряя спокойствия».

Ранее психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров заявил «Радиоточке НСН», что новогодние праздники лишь усилят отвращение от нелюбимой работы.

