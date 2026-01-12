Археологи Эрмитажа призвали власти Польши не выдавать Бутягина Украине

В письме гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского говорится, что польским властям следует воздержаться от выдачи археолога Украине, так как в данном случае «его физическое состояние и жизнь окажутся в опасности».

«Задержание Бутягина выглядит как провокационная политическая акция, не имеющая объективных правовых оснований», — отмечается в документе.

Ранее адвокат Адам Доманьский заявил, что окружной суд Варшавы продлил арест российскому археологу Бутягину до 4 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

