Без панибратства: Почему абиссинца из России признали самым красивым котом в мире

Кошки из России красивы, поскольку их отличает крепкий генотип, рассказал НСН Михаил Шеляков.

В небольших странах Европы кошки похожи друг на друга, в то время как в России чаще встречаются разнообразные и красивые животные благодаря крепкому и жизнеспособному генофонду, заявил в беседе с НСН ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Кардиолог подтвердил, что общение с кошками продлевает человеку жизнь

Самец абиссинской кошки по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк победил в ежегодном рейтинге самых красивых кошек мира по версии Всемирной федерации кошек (World Cat Federation, WCF). В конкурсе участвовали почти 1,5 тысячи животных со всего мира. Абиссинский кот набрал более 19,7 тысячи баллов, что позволило ему победить. Шеляков заметил, что абиссинских кошек отличает волевой характер и крепкое здоровье.

«Они более приближены к природным кошкам, поэтому у них норовистый независимый, волевой характер. Также кошки отличаются отсутствием какого-то панибратства. Если захочет, кошка сама посидит у вас на руках, а не захочет - сразу же с этих рук уйдет. Поскольку ближе к природе, у них крепкие организмы. Каких-то заболеваний в этих породах нет», - сказал он.

Кошки против собак: Ветеринар объяснил, какой питомец дешевле в содержании

Как добавил собеседник НСН, сложно выделить объективные критерии красоты, но российские кошки отличаются крепким генотипом, в то время как европейские часто похожи друг на друга.

«В этом случае невозможно сказать, насколько все объективно, вкусы у всех разные. Каждый считает свою кошку более красивой, чем другие. Сложно выделить объективные критерии. Это идет от души: глаза красивые, хвост пушистый. Не то чтобы наши заводчики сильно отличались от европейских. Просто в маленьких странах мало кошек, потому они чаще похожи друг на друга. У нас страна большая, и разнообразие большое именно за счет того, что много территории и много кошек. Все они перемещаются, ездят вместе с людьми. У нас генотип очень крепкий, жизнеспособный и красивый», - объяснил Шеляков.

Ранее заводчик одного из старейших в Москве питомников русских голубых кошек Perfectat Наталия Виноградова рассказала «Радиоточке НСН», что в Японии, Корее, Китае, США и Европе особенно популярны кошки породы русская голубая. Такие кошки привлекают инопланетными внешними данными, при этом их отличает дружелюбие.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КошкиКот

Горячие новости

Все новости

партнеры