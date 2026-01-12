Как добавил собеседник НСН, сложно выделить объективные критерии красоты, но российские кошки отличаются крепким генотипом, в то время как европейские часто похожи друг на друга.

«В этом случае невозможно сказать, насколько все объективно, вкусы у всех разные. Каждый считает свою кошку более красивой, чем другие. Сложно выделить объективные критерии. Это идет от души: глаза красивые, хвост пушистый. Не то чтобы наши заводчики сильно отличались от европейских. Просто в маленьких странах мало кошек, потому они чаще похожи друг на друга. У нас страна большая, и разнообразие большое именно за счет того, что много территории и много кошек. Все они перемещаются, ездят вместе с людьми. У нас генотип очень крепкий, жизнеспособный и красивый», - объяснил Шеляков.

Ранее заводчик одного из старейших в Москве питомников русских голубых кошек Perfectat Наталия Виноградова рассказала «Радиоточке НСН», что в Японии, Корее, Китае, США и Европе особенно популярны кошки породы русская голубая. Такие кошки привлекают инопланетными внешними данными, при этом их отличает дружелюбие.

