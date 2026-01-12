Введение в России ГОСТа на шаурму призвано защитить граждан от неправильного приготовления этого блюда и избавить его от майонеза, объяснил в интервью НСН президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Руководитель Роскачества Максим Протасов ранее заявил, что ГОСТ на шаурму планируют утвердить в РФ в конце 2026 года. В документе, в частности, будут закреплены определения терминов «шаурма», «шаверма», «кебаб» и «донер». Стандарт хотели принять до конца 2025 года, но не успели. Бухаров объяснил, зачем нужен такой ГОСТ.