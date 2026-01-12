«Майонез как прикрытие»: От чего спасет россиян ГОСТ на шаурму
Шаурма грозит покупателям сальмонеллезом, если неумело обращаться с «мясной грушей», сказал в эфире НСН Игорь Бухаров.
Введение в России ГОСТа на шаурму призвано защитить граждан от неправильного приготовления этого блюда и избавить его от майонеза, объяснил в интервью НСН президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
Руководитель Роскачества Максим Протасов ранее заявил, что ГОСТ на шаурму планируют утвердить в РФ в конце 2026 года. В документе, в частности, будут закреплены определения терминов «шаурма», «шаверма», «кебаб» и «донер». Стандарт хотели принять до конца 2025 года, но не успели. Бухаров объяснил, зачем нужен такой ГОСТ.
«Еще год назад это обсуждали, но процесс идет долгий. Дело в том, что при приготовлении шавермы, шаурмы, кебаба или турецкого донера там нет одной простой вещи - наши коллеги не используют майонез, который очень любят использовать в России, закрывая им не очень качественное мясо. Стандарт приготовления этого блюда, требования к его качеству и оборудованию, с одной стороны помогут, предпринимателям, а с другой – дадут информацию потребителям. Маленькие точки смогут работать по своей рецептуре, но если вы добавляете майонез, которого нет в стандартном блюде, это не может называться шаурмой. Называйте ее ролл, рулет, мясо в лаваше, как хотите», - пояснил эксперт.
По его словам, есть много вопросов, связанных с правильным приготовлением шаурмы.
«Это блюдо требует особого внимания, поскольку мясо птицы бывает заражено сальмонеллезом. В этом ничего страшного нет, когда вы правильно готовите. Все эти бактерии погибают при температуре выше 65 градусов. Если блюдо приготовлено в соответствии с температурным режимом, оно безопасно для потребителя. При этом есть много вопросов с вертикальной грушей, состоящей из мяса, когда его начинают срезать: если у вас неправильный нож, нет опыта или вы отрезали чуть-чуть толще, там, где мясо не прожарилось и эти бактерии еще не погибли. Люди должны понимать, что такое донер и, что мясо должно быть прожарено», - заключил собеседник НСН.
Диетолог Марият Мухина ранее назвала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» самую безопасную уличную еду (фастфуд). По ее словам, картошка фри намного более безвредна, чем шаурма.
