Продюсер рассказал, сколько Лободе заплатили за концерт для российской бизнесвумен

Певица Светлана Лобода могла получить за выступление для российской бизнесвумен на Пхукете «минимум 10–15 млн рублей». Об этом «Газете.Ru» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

Лободе могут запретить въезд в Россию

По его словам, исполнительница остается востребованной для находящихся за границей россиян, однако указанный гонорар меньше, чем она запрашивала ранее.

«В Москве у неё были гонорары порядка 18–20 млн рублей... Она входила в ТОП-3 лучших артисток нашей страны», - отметил Дворцов.

Продюсер также добавил, что уехавшие из России артисты «никогда не найдут себя, не вернут популярность, востребованность, гонорары».

Ранее в СМИ появилась информация, что народный артист РФ, певец Валерий Леонтьев за новогодние праздники может заработать минимум 60 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДеньгиМузыкантыКонцерт

Горячие новости

Все новости

партнеры