Санду допустила объединение Молдавии с Румынией по итогам референдума
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в случае проведения референдума о присоединении республики к Румынии проголосовала бы за объединение, объяснив такую позицию сложностями, с которыми, по ее словам, сталкивается страна как суверенное государство.
В интервью британскому подкасту The Rest Is Politics Санду отметила, что современная международная обстановка делает выживание небольшой страны все более затруднительным. По ее словам, Молдавии становится сложнее сохранять демократию, суверенитет и обеспечивать собственную безопасность в условиях внешних вызовов. Глава государства указала, что республика обладает ограниченными ресурсами для самостоятельного устойчивого развития и защиты в текущей геополитической ситуации. При этом она не стала уточнять, считает ли возможным проведение референдума о присоединении к Румынии в обозримой перспективе.
Вопрос возможного объединения двух стран регулярно обсуждается в общественно-политическом пространстве Молдавии и остается одним из наиболее чувствительных для общества. Республика получила независимость в 1991 году после распада СССР, а действующая конституция закрепляет суверенитет и независимость как базовые принципы государства.
Молдавские власти ранее неоднократно подчеркивали, что любые изменения статуса страны возможны исключительно на основании волеизъявления граждан, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Санду допустила объединение Молдавии с Румынией по итогам референдума
- В России допустили расширение наступления на Украине в 2026 году
- Без панибратства: Почему абиссинца из России признали самым красивым котом в мире
- Продюсер рассказал, сколько Лободе заплатили за концерт для российской бизнесвумен
- В Госдуме поддержали идею бесплатных генетических тестов для будущих родителей
- Россиянам рекомендовали не ссорится с коллегами, которые раздражают
- «Майонез как прикрытие»: От чего спасет россиян ГОСТ на шаурму
- РКН: Операторы связи в РФ совершили нарушения в части доступности ресурсов
- Наконец построили: Чем наполнить новые торговые центры в России
- В Госдуме предложили автоматически назначать пенсионерам льготы на капремонт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru