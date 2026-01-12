Санду допустила объединение Молдавии с Румынией по итогам референдума

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в случае проведения референдума о присоединении республики к Румынии проголосовала бы за объединение, объяснив такую позицию сложностями, с которыми, по ее словам, сталкивается страна как суверенное государство.

В интервью британскому подкасту The Rest Is Politics Санду отметила, что современная международная обстановка делает выживание небольшой страны все более затруднительным. По ее словам, Молдавии становится сложнее сохранять демократию, суверенитет и обеспечивать собственную безопасность в условиях внешних вызовов. Глава государства указала, что республика обладает ограниченными ресурсами для самостоятельного устойчивого развития и защиты в текущей геополитической ситуации. При этом она не стала уточнять, считает ли возможным проведение референдума о присоединении к Румынии в обозримой перспективе.

Вопрос возможного объединения двух стран регулярно обсуждается в общественно-политическом пространстве Молдавии и остается одним из наиболее чувствительных для общества. Республика получила независимость в 1991 году после распада СССР, а действующая конституция закрепляет суверенитет и независимость как базовые принципы государства.

Молдавские власти ранее неоднократно подчеркивали, что любые изменения статуса страны возможны исключительно на основании волеизъявления граждан, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
