Санду допустила объединение Молдавии с Румынией по итогам референдума

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в случае проведения референдума о присоединении республики к Румынии проголосовала бы за объединение, объяснив такую позицию сложностями, с которыми, по ее словам, сталкивается страна как суверенное государство.

В интервью британскому подкасту The Rest Is Politics Санду отметила, что современная международная обстановка делает выживание небольшой страны все более затруднительным. По ее словам, Молдавии становится сложнее сохранять демократию, суверенитет и обеспечивать собственную безопасность в условиях внешних вызовов. Глава государства указала, что республика обладает ограниченными ресурсами для самостоятельного устойчивого развития и защиты в текущей геополитической ситуации. При этом она не стала уточнять, считает ли возможным проведение референдума о присоединении к Румынии в обозримой перспективе.