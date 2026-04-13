«Мы освободили Венгрию!»: Мадьяр победил Орбана на выборах и заговорил о НАТО

Глава победившей оппозиционной партии «Тиса» пообещал, что Венгрия вновь станет «сильным союзником» НАТО и ЕС, Орбан ушел в историю «супергероем», а Вэнс не помог «другу Путина».

Парламентские выборы в Венгрии ознаменовались рекордной явкой и поражением правящей коалиции «Фидес» во главе с пророссийским премьером Виктором Орбаном. Глава победившей оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр уже призвал к отставке президента и других руководителей страны, подтвердив курс на сближение с НАТО.

«ВЕНГР» И СУПЕРГЕРОЙ: «МЫ ИЗМЕНИЛИ СИСТЕМУ!»

Весенние выборы в Венгрии называли одними из самых важных в Европе. Премьер-министр этой страны Виктор Орбан оказался в конфронтации с официальным Брюсселем и украинским лидером Владимиром Зеленский, который не стеснялся откровенных угроз оскорблений.

Еще летом 2024 года, когда началось председательство Венгрии в ЕС, Орбан шокировал ЕС своими «миссиями мира», тогда политик всяких согласований с Брюсселем слетал в Киев, Москву и Пекин. Позже Венгрию называли возможным местом переговоров президентов России и США, однако 12 марта «супергеройская история» Орбана закончилась.

Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил о победе на выборах, по итогам которых его партии отходит 138 мест в парламенте, а правящей (на сегодня) «Фидес» - 54. При этом на выборах была рекордная явка (77,8%).

«"Тиса" и Венгрия выиграли эти выборы. Это не маленькая, а очень большая победа. Вместе с вами мы изменили систему Орбана. Вместе мы освободили Венгрию и вернули ее себе (…) Венгрия вновь станет сильным союзником в Европейском союзе и НАТО», - заявил Мадьяр.

Выступая перед своими сторонниками в Будапеште, он призвал уйти в отставку президента страны Тамаша Шуйока, а также других высокопоставленных чиновников.

«Я призываю премьер-министра Венгрии с сегодняшнего дня действовать как исполнительное правительство и не принимать никаких решений, которые связали бы руки правительству "Тисы"», - добавил Мадьяр.

При этом 62-летний Орбан, занимавший пост премьер-министра с 2010 года, уже признал поражение на выборах.

«Уже очевидно и ясно: для нас итоги выборов болезненны, но однозначны. Право и возможность формировать правительство нам не были предоставлены. Партию-победителя я поздравляю. Вам, всем вам — спасибо за огромную проделанную работу», — заявил он.

Перед выборами Орбан говорил, что не станет направлять Украине деньги и вооружение, а также обещал, что Будапешт заставит Киев возобновить транзит нефти из России по заблокированному с конца января трубопроводу «Дружба».

Со своей стороны, 45-летний Мадьяр, фамилия которого переводится как «венгр», обещал вернуть страну на пронатовский вектор. Вместе с тем накануне выборов он заверил, что новое правительство Венгрии не будет проукраинским и готово вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится. (…) Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии», - отмечал он в интервью газете Népszava.
ОТ БРЮССЕЛЯ ДО США: «АБСОЛЮТНЫЙ СКАНДАЛ!»

Накануне выборов в Венгрию прилетел вице-президент США Джей Ди Вэнс, заявив о недопустимости попыток Брюсселя и отдельных стран ЕС повлиять на их исход.

«То, что ЕС угрожает лишить Венгрию миллиардов долларов просто потому, что она защищает свои границы, - это внешнее вмешательство. (…) Мы никогда не угрожали Венгрии, говоря: "Если вы не проголосуете за Виктора Орбана, то тогда мы сделаем следующее". (…) Тот факт, что множество внешних игроков, в том числе бюрократы в Брюсселе и иностранные правительства, буквально угрожают венгерскому народу, очень раздражает», - сказал Вэнс в Будапеште.

Кроме того, он назвал «абсолютным скандалом» угрозы украинского лидера Владимира Зеленского передать телефонный номер Орбана украинским военным, чтобы они пообщались с премьером Венгрии «на своем языке».

«Во-первых, я даже не знал, что Зеленский говорил о намерении отправить солдат в резиденцию премьер-министра, до вчерашнего дня. Когда Виктор мне об этом рассказал, когда я проверил информацию, я не мог поверить, что это правда. Но это оказалось правдой. Это абсолютный скандал», - подчеркнул Вэнс, назвав действия Зеленского абсурдными и неприемлемыми.

Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с НСН допускал, что визит Вэнса увеличит число сторонников Орбана на выборах, отмечая при этом, что жители Будапешта настроены против него.

«Оппозиционная пресса пишет, что это ничего не значит, но я считаю, что визит поможет сосредоточить правительственный электорат вокруг Орбана. Какой-то смысл в этом визите все равно есть (…) В последние минуты вряд ли что-то изменится, но некоторые люди еще не решили, кого поддержать. Они могут склониться к поддержке Орбана как раз после этого визита. У этих выборов очень высокие ставки. И все понимают, что их значение выходит за рамки страны (…). Шансы на победу у правительства и оппозиции одинаковые. Но я живу в столице, где однозначно доминируют противники Орбана, а если приехать в провинцию, то там ситуация другая», — сказал Штир.
Вместе с тем он признавал, что «ЕС делает все, чтобы убрать весной Орбана», поскольку в Европе его считают «кремлевским пособником, другом Путина и вообще ненавидят».

Со своей стороны, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев после подведения итогов выборов в Венгрии высказал мнение, что «это только ускорит распад ЕС».

Так он прокомментировал в соцсети Х слова ультраправого британского активиста Томми Робинсона о «падении» Венгрии.

ФОТО: ТАСС / Александр Рюмин
