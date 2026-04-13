«ВЕНГР» И СУПЕРГЕРОЙ: «МЫ ИЗМЕНИЛИ СИСТЕМУ!»

Весенние выборы в Венгрии называли одними из самых важных в Европе. Премьер-министр этой страны Виктор Орбан оказался в конфронтации с официальным Брюсселем и украинским лидером Владимиром Зеленский, который не стеснялся откровенных угроз оскорблений.

Еще летом 2024 года, когда началось председательство Венгрии в ЕС, Орбан шокировал ЕС своими «миссиями мира», тогда политик всяких согласований с Брюсселем слетал в Киев, Москву и Пекин. Позже Венгрию называли возможным местом переговоров президентов России и США, однако 12 марта «супергеройская история» Орбана закончилась.

Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил о победе на выборах, по итогам которых его партии отходит 138 мест в парламенте, а правящей (на сегодня) «Фидес» - 54. При этом на выборах была рекордная явка (77,8%).

«"Тиса" и Венгрия выиграли эти выборы. Это не маленькая, а очень большая победа. Вместе с вами мы изменили систему Орбана. Вместе мы освободили Венгрию и вернули ее себе (…) Венгрия вновь станет сильным союзником в Европейском союзе и НАТО», - заявил Мадьяр.

Выступая перед своими сторонниками в Будапеште, он призвал уйти в отставку президента страны Тамаша Шуйока, а также других высокопоставленных чиновников.

«Я призываю премьер-министра Венгрии с сегодняшнего дня действовать как исполнительное правительство и не принимать никаких решений, которые связали бы руки правительству "Тисы"», - добавил Мадьяр.

При этом 62-летний Орбан, занимавший пост премьер-министра с 2010 года, уже признал поражение на выборах.

«Уже очевидно и ясно: для нас итоги выборов болезненны, но однозначны. Право и возможность формировать правительство нам не были предоставлены. Партию-победителя я поздравляю. Вам, всем вам — спасибо за огромную проделанную работу», — заявил он.

Перед выборами Орбан говорил, что не станет направлять Украине деньги и вооружение, а также обещал, что Будапешт заставит Киев возобновить транзит нефти из России по заблокированному с конца января трубопроводу «Дружба».

Со своей стороны, 45-летний Мадьяр, фамилия которого переводится как «венгр», обещал вернуть страну на пронатовский вектор. Вместе с тем накануне выборов он заверил, что новое правительство Венгрии не будет проукраинским и готово вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится. (…) Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии», - отмечал он в интервью газете Népszava.