«Миссия мира 3.0»: Орбан вновь шокировал в Европу внезапным визитом в Пекин

ОРБАН В КИТАЕ: «ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ!»

Начавшееся 1 июля председательство Венгрии в Совете ЕС меньше чем за 10 дней превратилось в настоящий кошмар для Евросоюза. Венгерский премьер Виктор Орбан, примерив костюм героя супергеройского боевика, без каких-либо согласований с Брюсселем слетал в Киев и Москву, ну а сегодня «телепортировался» в Пекине.

Выслушав много критики после встречи с Путиным 5 июля, Орбан не остановился. В воскресенье, 7 июля, глава венгерского МИД Петер Сийярто посоветовал европейским политикам «пристегнуть ремни».

«Эти нападения нас не сдерживают и не обескураживают, миротворческая миссия продолжается и даже усиливается. Поэтому я прошу европейских провоенных политиков пристегнуть ремни безопасности и на следующей неделе тоже внимательно следить», - предупредил Сийярто.

Сам Орбан опубликовал в воскресенье вечером видеоролик о поездке в Москву с интригующей подписью: «Миссия мира. Вторая остановка: Москва. Продолжим в понедельник!», а венгерские СМИ тем временем указали на Китай.

«Миссия мира 3.0. Пекин», — подтвердил Орбан 8 июля утром в соцсети Х, опубликовав фото из аэропорта.

Вскоре стало известно, что венгерский премьер встретился с Си Цзиньпином и даже успел подвести итоги их беседы в контексте Украины.

«В случае конфликта, идущего по соседству с Венгрией, мы тоже высоко ценим вашу (китайскую – прим. НСН) мирную инициативу», - сказал Орбан, заверив, что Венгрия «всегда на стороне мира и никогда на стороне войны».

При этом китайские СМИ называли визит Орбана «неожиданным». Как отмечает издание «Пэнпай», МИД Китая даже не указал, кто был его инициатором, хотя это всегда происходит.