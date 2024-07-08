«Миссия мира 3.0»: Орбан вновь шокировал в Европу внезапным визитом в Пекин
Премьер Венгрии придумал «супегеройский слоган» к своим поездкам по миру, Си Цзиньпин рассказал ему о плане Китая по Украине, а в Москве кричат о «бунте на еврокорабле».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает испытывать нервы западных политиков неожиданными и несогласованными визитами в рамках урегулирования конфликта на Украине.
Не успело улечься недовольство от встречи Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным, как «венгерский миротворец» оказался утром 8 июля в Китае на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.
ОРБАН В КИТАЕ: «ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ!»
Начавшееся 1 июля председательство Венгрии в Совете ЕС меньше чем за 10 дней превратилось в настоящий кошмар для Евросоюза. Венгерский премьер Виктор Орбан, примерив костюм героя супергеройского боевика, без каких-либо согласований с Брюсселем слетал в Киев и Москву, ну а сегодня «телепортировался» в Пекине.
Выслушав много критики после встречи с Путиным 5 июля, Орбан не остановился. В воскресенье, 7 июля, глава венгерского МИД Петер Сийярто посоветовал европейским политикам «пристегнуть ремни».
«Эти нападения нас не сдерживают и не обескураживают, миротворческая миссия продолжается и даже усиливается. Поэтому я прошу европейских провоенных политиков пристегнуть ремни безопасности и на следующей неделе тоже внимательно следить», - предупредил Сийярто.
Сам Орбан опубликовал в воскресенье вечером видеоролик о поездке в Москву с интригующей подписью: «Миссия мира. Вторая остановка: Москва. Продолжим в понедельник!», а венгерские СМИ тем временем указали на Китай.
«Миссия мира 3.0. Пекин», — подтвердил Орбан 8 июля утром в соцсети Х, опубликовав фото из аэропорта.
Вскоре стало известно, что венгерский премьер встретился с Си Цзиньпином и даже успел подвести итоги их беседы в контексте Украины.
«В случае конфликта, идущего по соседству с Венгрией, мы тоже высоко ценим вашу (китайскую – прим. НСН) мирную инициативу», - сказал Орбан, заверив, что Венгрия «всегда на стороне мира и никогда на стороне войны».
При этом китайские СМИ называли визит Орбана «неожиданным». Как отмечает издание «Пэнпай», МИД Китая даже не указал, кто был его инициатором, хотя это всегда происходит.
ОТ КИЕВА ДО КАРАБАХА: «ОН ИХ НИ ВО ЧТО НЕ СТАВИТ!»
В ходе визита в Киев 2 июля Орбан предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «подумать о прекращении огня». В ЕС и США спокойно отнеслись к этой поездке, чего не скажешь о «неожиданном» визите в Москву 5 июля, который открыл портал гнева в адрес венгра.
«Орбан не получал никакого мандата от Совета ЕС на визит в Москву», - написал в тот же день глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, подчеркнув, что позиция Брюсселя по украинскому вопросу «исключает официальные контакты между ЕС и президентом России».
В Киеве и Вашингтоне также возмутились встречей Орбана с Путиным, при этом сам премьер Венгрии подчеркнул, что мирный процесс на Украине тормозится из-за «бреда брюссельских бюрократов». Орбан пояснил наиболее непонятливым, что общался с Зеленским и Путиным, чтобы понять их позиции.
«Поэтому на этой неделе я был в Киеве, поэтому сейчас я нахожусь в Москве. Я понял, что позиции (двух стран – прим. НСН) очень далеки друг от друга. Нужно совершить очень много шагов для того, чтобы приблизиться к завершению войны», - сказал он по итогам переговоров с Путиным.
Анонсировав после Москвы новые «неожиданные визиты», премьер Венгрии 6 июля успел посетить еще и Нагорный Карабах, где проходил неформальный саммит Организации тюркских государств. При этом на фоне европейского негатива Орбана поддержал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Я выразил поддержку мирной инициативе венгерского премьера Виктора Орбана, который в короткий срок посетил Киев и Москву. У конфликта на Украине нет военного решения. Я отношусь к политикам, которые поддерживают скорейшее перемирие и начало переговоров о мире с участием Украины, России, США, Китая и Европейского союза, – написал Фицо в соцсетях.
Ну а в Москве уже поговаривают о «бунте на еврокорабле» во главе с капитаном Орбаном.
«Виктор Орбан открыто посылает куда подальше главу внешней политики ЕС Жозепа Борреля по всем вопросам - от поездки в Москву до участия в саммите Организации исламских государств. Венгерский бунт на еврокорабле назревал давно - и вот он разворачивается на наших глазах», - написал сегодня в первом часу ночи сенатор Алексей Пушков.
При этом Алексей Константинович высказал мнение, что «Орбан ни во что ни ставит его руководителей и не испытывает к ним уважения». Ну а журналисты тем временем гадают, куда занесет венгра «Миссия мира 4.0».
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