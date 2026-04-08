«Коней на переправе не меняют»: Как Вэнс поможет Орбану остаться у власти
Приезд вице-президента США Джей Ди Вэнса в Венгрию поможет премьер-министру страны остаться у власти, заявил НСН Габор Штир.
В последний момент сложно изменить предвыборные расклады, но появление в стране американских политиков может склонить на сторону власти неопределившихся избирателей, рассказал венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с НСН.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл с визитом в Венгрию, чтобы поддержать на выборах премьер-министра страны Виктора Орбана. Об этом сообщили государственные венгерские СМИ. Штир указал, что этот визит повлияет на голосование.
«Оппозиционная пресса пишет, что это ничего не значит, но я считаю, что визит поможет сосредоточить правительственный электорат вокруг Орбана. Какой-то смысл в этом визите все равно есть, что поможет действующему главе государства. Многие упрекают его в нестабильной экономической ситуации, но во всем мире происходит напряженность. А тут США, Китай, Израиль, Россия, Турция — все поддерживают премьер-министра. Это подчеркивает, как важна стабильность. К тому же, коней на переправе не меняют. В последние минуты вряд ли что-то изменится, но некоторые люди еще не решили, кого поддержать. Они могут склониться к поддержке Орбана как раз после этого визита. У этих выборов очень высокие ставки. И все понимают, что их значение выходит за рамки страны», — подчеркнул он.
Штир не решился назвать победителя выборов.
«На улицах Будапешта все спокойно, но люди на Facebook ругаются в комментариях так сильно, что готовы убить друг друга. Шансы на победу у правительства и оппозиции одинаковые. Но я живу в столице, где однозначно доминируют противники Орбана, а если приехать в провинцию, то там ситуация другая. Ни на какие опросы опираться нельзя — это тоже часть предвыборной кампании. Я чувствую, что все возможно. Если правительство останется у власти, то внешняя политика точно не изменится», — заключил собеседник НСН.
Ранее Штир объяснил НСН, при каких условиях Орбан договорится с ЕС о выделении кредита Украине.
