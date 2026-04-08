В последний момент сложно изменить предвыборные расклады, но появление в стране американских политиков может склонить на сторону власти неопределившихся избирателей, рассказал венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с НСН.



Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл с визитом в Венгрию, чтобы поддержать на выборах премьер-министра страны Виктора Орбана. Об этом сообщили государственные венгерские СМИ. Штир указал, что этот визит повлияет на голосование.