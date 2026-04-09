Битва за Орбана: Как США и ЕС борются за исход выборов в Венгрии
США поддерживают действующего премьера Виктора Орбана, а Евросоюз тайно помогает оппозиции, чтобы избавиться от пророссийского коллеги в ЕС.
Выборы в парламент Венгрии в 2026 году имеют важное значение для всей Европы, от них зависит и помощь ЕС Украине, и дальнейшие согласования всех европейских вопросов. Главная битва действующего премьера Виктора Орбана (ФИДЕС) и его главного противника Петера Мадьяра («Тиса») намечена на 12 апреля.
Политологи отмечают, что оппозиционная «Тиса» имеет реальные шансы выиграть парламентские выборы. Кампания за несколько дней до момента Х вошла в жесткую фазу. Опросы показывают нешуточную борьбу ФИДЕС и «Тисы», в повестке — отношения с ЕС, Украиной, Россией и американская поддержка Виктора Орбана.
Очевидно, что за выборами будет следить вся Европа. Но неожиданно венгерское голосование стало еще одной ареной противостояния США и ЕС.
КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВЕ НЕ МЕНЯЮТ
7 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Венгрию на встречу с премьер-министром страны Виктором Орбаном. У трапа самолета Вэнса встретил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Американские СМИ отмечают, что визит Вэнса говорит о важности выборов в Венгрии для внешней политики США. Приезд Вэнса стал для Венгрии буквально эпохальным событием. Ни один президент или вице-президент США не был в стране с тех пор, как ее посетил Джордж Буш – младший в 2006 году.
«Победу одержит Виктор Орбан, я уверен в этом, равно как и в продолжении нашего позитивного сотрудничества», — сказал вице-президент США после встречи с Орбаном.
Вэнс подчеркнул, что структуры Евросоюза предпринимают шаги для воздействия на внутреннюю политику страны. Подобные вещи он назвал недопустимыми. До этого Орбан сообщал, что оппозицию в стране тайно поддерживают «внешние игроки».
Также Вэнс заявил журналистам, что угрозы президента РФ Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нелепые и неприемлемые.
«Это совершенно возмутительно», - заключил политик, в очередной раз дав понять, какую сторону занимает Вашингтон в противостоянии Орбана и Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил надежду, что «один человек в Евросоюзе не будет блокировать кредит Киеву в 90 млрд евро». По словам Зеленского, в противном случае он «даст адрес этого человека Вооруженным силам Украины».
Еще до прилета в Будапешт Вэнс назвал венгерского лидера своим старым другом. В конце марта президент США Дональд Трамп заявил, что Орбан — «сильный лидер, который добивается результатов».
В последний момент сложно изменить предвыборные расклады, но появление в стране американских политиков может склонить на сторону власти неопределившихся избирателей, рассказал венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с НСН.
«Оппозиционная пресса пишет, что это ничего не значит, но я считаю, что визит поможет сосредоточить правительственный электорат вокруг Орбана. Многие упрекают его в нестабильной экономической ситуации, но во всем мире происходит напряженность. А тут США, Китай, Израиль, Россия, Турция — все поддерживают премьер-министра. Это подчеркивает, как важна стабильность. К тому же, коней на переправе не меняют. В последние минуты вряд ли что-то изменится, но некоторые люди еще не решили, кого поддержать. Они могут склониться к поддержке Орбана как раз после этого визита. У этих выборов очень высокие ставки. И все понимают, что их значение выходит за рамки страны», — подчеркнул он.
Штир не решился назвать победителя выборов.
«Шансы на победу у правительства и оппозиции одинаковые. Но я живу в столице, где однозначно доминируют противники Орбана, а если приехать в провинцию, то там ситуация другая. Ни на какие опросы опираться нельзя — это тоже часть предвыборной кампании. Я чувствую, что все возможно. Если правительство останется у власти, то внешняя политика точно не изменится», — заключил собеседник НСН.
ЕВРОСОЮЗУ ТАКОЙ КОНЬ НЕ НУЖЕН
Напомним, что Венгрия блокирует предоставление Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро. Будапешт, по заявлениям премьер-министра Виктора Орбана и главы МИД Петера Сийярто, сохранит вето до возобновления Украиной транзита российской нефти через трубопровод «Дружба», остановленного после якобы повреждений в начале 2026 года. Венгрия называет действия Киева «шантажом».
Страны Евросоюза рассматривают варианты того, как противодействовать Венгрии, если действующий премьер-министр Виктор Орбан переизберется на новый срок. Об этом сообщило Politico со ссылкой на 10 дипломатов ЕС. Утверждается, что страны ЕС уже взвешивают, как двигаться дальше без Венгрии, если Виктор Орбан будет переизбран. Орбан занимает радикальную для ЕС позицию, так как не поддерживает разрыв с Россией, выступает за отмену санкций и не хочет помогать Украине.
При этом венгерский журналист Габор Штир говорил НСН, что Орбан в случае победы на выборах все-таки смягчит свою риторику в ЕС.
«Если он выиграет, будет найден какой-то компромисс, Орбан тоже готов на это. Но ключ компромисса в руках Киева. Если потечет нефть, блокировка решений Евросоюза уйдет. Среди тех, кто голосует за оппозицию, уже есть люди, которые не понимают, зачем помогать Украине и так далее. Но пока все-таки деление общества проходит по принципу – любишь или ненавидишь Орбана. Дипломатия – это искусство компромисса, поэтому при победе Орбана придется договариваться. Теперь все понимают уже, что нефть – это политический шантаж. После выборов все поменяется, вне зависимости от того, кто выиграет. Если Обран выиграет, тогда отношения тоже немного нормализуются», - рассказал он.
Парламентские выборы 2026 года в Венгрии состоятся 12 апреля. Орбан является премьер-министром Венгрии с 2010 года. До этого он также занимал этот пост с 1998 по 2002 год. В случае переизбрания это будет его шестой срок.
Горячие новости
