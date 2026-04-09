КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВЕ НЕ МЕНЯЮТ

7 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в Венгрию на встречу с премьер-министром страны Виктором Орбаном. У трапа самолета Вэнса встретил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Американские СМИ отмечают, что визит Вэнса говорит о важности выборов в Венгрии для внешней политики США. Приезд Вэнса стал для Венгрии буквально эпохальным событием. Ни один президент или вице-президент США не был в стране с тех пор, как ее посетил Джордж Буш – младший в 2006 году.

«Победу одержит Виктор Орбан, я уверен в этом, равно как и в продолжении нашего позитивного сотрудничества», — сказал вице-президент США после встречи с Орбаном.

Вэнс подчеркнул, что структуры Евросоюза предпринимают шаги для воздействия на внутреннюю политику страны. Подобные вещи он назвал недопустимыми. До этого Орбан сообщал, что оппозицию в стране тайно поддерживают «внешние игроки».

Также Вэнс заявил журналистам, что угрозы президента РФ Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нелепые и неприемлемые.

«Это совершенно возмутительно», - заключил политик, в очередной раз дав понять, какую сторону занимает Вашингтон в противостоянии Орбана и Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил надежду, что «один человек в Евросоюзе не будет блокировать кредит Киеву в 90 млрд евро». По словам Зеленского, в противном случае он «даст адрес этого человека Вооруженным силам Украины».

Еще до прилета в Будапешт Вэнс назвал венгерского лидера своим старым другом. В конце марта президент США Дональд Трамп заявил, что Орбан — «сильный лидер, который добивается результатов».

В последний момент сложно изменить предвыборные расклады, но появление в стране американских политиков может склонить на сторону власти неопределившихся избирателей, рассказал венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с НСН.