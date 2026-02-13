Убедить Орбана: США включают «топливный фактор» перед выборами в Венгрии
Госсекретарь США намерен уговорить Венгрию и Словакию отказаться от российского топлива. Премьер Орбан проявляет твердость в отношении ЕС и Украины в защите собственных венгерских интересов на фоне предвыборной борьбы. Его главный политический конкурент угодил в секс-скандал.
УГОВОРЫ РУБИО
Госсекретарь США Марко Рубио обсудит с Венгрией и Словакией отказ от российских нефти и газа. Об этом он сам сообщил по пути в Мюнхен, где 13 февраля откроется международная конференция по безопасности. Рубио подчеркнул, что «изменение поставщиков должно произойти». Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его кабинет не намерен исполнять запрет Евросоюза на импорт российского газа. По его словам, действия Брюсселя может привести к развалу системы коммунальных платежей в стране, а расходы семей на оплату услуг ЖКХ вырастут в три раза.
С начала 2027 года будет введен полный запрет на поставки сжиженного природного газа из России в Евросоюз, а трубопроводного — с 30 сентября 2027 года. Венгрия и Словакия заявили, что решение ЕС принято с нарушениями, поэтому намерены добиваться его отмены. Как правило, такие вопросы принимаются принципом квалифицированного большинства, однако в данном случае документ был специально составлен таким образом, чтобы обойти вето Братиславы и Будапешта.
«ФИДЕС» VS «ТИСА»
Пикантности усилиям Вашингтона по убеждению Венгрии отказаться от российских энергоресурсов придают предстоящие парламентские выборы в стране. В Венгрии идет острая межпартийная борьба в преддверии голосования, назначенного на 12 апреля. По итогам выборов будет сформировано новое правительство страны.
Правящая партия Орбана «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» и ее младшие партнеры – христианские демократы – ведут острую политическую борьбу с оппозиционной партией «Тиса». Ее лидер евродепутат Петер Мадьяр пользуется поддержкой руководства Евросоюза. Согласно соцопросам «Тиса» Мадяра продолжает опережать «Фидес» Орбана, сохраняя гандикап в 10%. По результатам исследования Zavecz Research, которое было проведено с 19 по 24 января, «Тису» поддержали 49% респондентов, а «Фидес» — 39%. В ноябре показатели составляли 47% и 38% соответственно.
ОРБАН АТАКУЕТ
Премьер-министр Венгрии за последнее время выступил с несколькими новыми резкими заявлениями в адрес ЕС и Украины. Он назвал новый план Евросоюза по Украине «открытым объявлением войны» Венгрии. По данным Politico, речь идет об ускоренном принятии Украины в ЕС уже в 2027 году.
«Они хотят привести к власти партию «Тиса», потому что тогда не будет ни права вето, ни сопротивления, ни отказа от участия в их конфликте», — написал Орбан в соцсетях.
Венгерское правительство неоднократно заявляло, что не допустит поспешного приема Украины в ЕС, поскольку это создаст угрозу прямого военного столкновения с Россией и нанесет ущерб экономике Европы.
Перед этим венгерский премьер обвинил Брюссель в желании создать «Соединенные Штаты Европы». По слова Орбана, евробюрократия стремится сформировать «централизованную империю», отходя от идеи Европы, которая состоит из суверенных государств. Кроме того, он неоднократно выражал уверенность, что интересам безопасности Европы отвечает скорейшее урегулирование конфликта на Украине.
Уже 12 февраля пресс-служба правительства Венгрии разместила в соцсетях слова о том, что президент Украины Владимир Зеленский «едет на лошади задом наперед», имея в виду заявление последнего о желании Киева быть готовым ко вступлению в ЕС не позднее 2027 года.
«Вступление в ЕС - процесс, основанный на заслугах. Условия определяются государствами-членами, а не странами-кандидатами», - лично написал Орбан в X.
К жесткой позиции премьер-министра присоединился и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он заявил 13 февраля, что Украина блокировала поставки нефти в Венгрию из России по трубопроводу «Дружба», чтобы создать сложности для нынешних властей накануне парламентских выборов.
СЛАДКАЯ ЛОВУШКА ДЛЯ ПЕТЕРА
На фоне обостряющейся в Венгрии межпартийной предвыборной борьбы основной конкурент премьера Виктора Орбана Петер Мадьяр попал в секс-скандал. Первоначально в соцсетях появилась фотография некой спальни с надписью «скоро», что намекало на предстоящую публикацию секс-видео. При этом сам политик решил нанести контрудар на опережение. Он публично подтвердил, что такой компромат действительно имеется.
В специальном видеообращении Мадьяр заявил, что в августе 2024 года после вечеринки посетил квартиру, запечатленную на фото, где имел «добровольные интимные отношения» со своей бывшей партнершей.
«В ту ночь я не осознавал, что имею дело с операцией спецслужб, поэтому позволил себя соблазнить», — пытался объяснить свои действия 44-летний оппозиционер.
По его словам, уже после произошедшего он осознал, что «попал в классическую дискредитирующую ситуацию в российском стиле». При этом Петер Мадьяр подчеркнул, что не совершал ничего незаконного и его «совесть чиста». Он официально разведен. Петер Мадьяр обвинил в сливе компромата правящую партию Виктора Орбана «Фидес». Однако там отвергли какую-либо причастность к этой истории.
Ранее Венгрия, Чехия и Словакия подтвердили отказ от участия в предоставлении Украине кредита в размере €90 млрд. Немецкий политолог Александр Рар заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что канцлер Германии Фридрих Мерц достанет деньги для Украины из федерального бюджета, иначе вся европейская политика окажется проваленной.
