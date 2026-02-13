Госсекретарь США намерен уговорить Венгрию и Словакию отказаться от российского топлива. Премьер Орбан проявляет твердость в отношении ЕС и Украины в защите собственных венгерских интересов на фоне предвыборной борьбы. Его главный политический конкурент угодил в секс-скандал.

УГОВОРЫ РУБИО

Госсекретарь США Марко Рубио обсудит с Венгрией и Словакией отказ от российских нефти и газа. Об этом он сам сообщил по пути в Мюнхен, где 13 февраля откроется международная конференция по безопасности. Рубио подчеркнул, что «изменение поставщиков должно произойти». Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его кабинет не намерен исполнять запрет Евросоюза на импорт российского газа. По его словам, действия Брюсселя может привести к развалу системы коммунальных платежей в стране, а расходы семей на оплату услуг ЖКХ вырастут в три раза.