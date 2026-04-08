Вэнс назвал неприемлемыми угрозы Зеленского в адрес Орбана
8 апреля 202615:19
Угрозы президента РФ Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нелепые и неприемлемые. Как пишет RT, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
По его словам, не следует допускать подобных действий со стороны «главы иностранного правительства или главы иностранного государства в адрес главе правительства союзной страны».
«Это совершенно возмутительно», - заключил политик.
Ранее Зеленский пообещал дать ВСУ адрес того, кто в Евросоюзе будет блокировать помощь Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Депутат Свинцов назвал Telegram ресурсом для оппозиции
- Трамп: Поставляющие Ирану оружие страны получат пошлины в 50%
- Создатели Max объяснили выброр названия для мессенджера
- Только 5% игроков на ставках предложили считать больными лудоманией
- Медведев назвал Ормузский пролив «ядерным оружием Ирана»
- «Взять ремень и привести в чувство»: Как распознать тунеядца среди лудоманов
- Лавров: Россия желает умиротворения Ближнего Востока
- Аналог «Разговоров о важном» появится в детских садах с 1 сентября
- Ставки и эскроу-счета: Почему россияне не спешат брать ипотеку