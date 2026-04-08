Вэнс назвал неприемлемыми угрозы Зеленского в адрес Орбана

Угрозы президента РФ Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нелепые и неприемлемые. Как пишет RT, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Вэнс: Украина пыталась повлиять на выборы в Венгрии и США

По его словам, не следует допускать подобных действий со стороны «главы иностранного правительства или главы иностранного государства в адрес главе правительства союзной страны».

«Это совершенно возмутительно», - заключил политик.

Ранее Зеленский пообещал дать ВСУ адрес того, кто в Евросоюзе будет блокировать помощь Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ВенгрияУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры