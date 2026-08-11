МО РФ: Уничтожен сопровождающий сухогрузы с оружием ВСУ патрульный катер

В Чёрном море был поражён патрульный катер, который предназначен для сопровождения в порты Украины морских сухогрузов с вооружением для украинской армии. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

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В военнм ведомстве указали, что катер был поражён ударными беспилотниками южнее Одессы.

«Вооруженные Силы РФ продолжают нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили об ударе, который был нанесён по Одесской ТЭЦ и семи электроподстанциям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Станислав Красильников
ТЕГИ:БеспилотникиВСУСпецоперацияМинобороны РФ

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