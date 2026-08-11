СМИ: Турция обсуждает с Россией и Украиной безопасность в Черном море
Турция, Россия и Украина обсуждают перспективы формирования механизма предотвращения атак на суда в Черном море. Об этом рассказал РИА Новости источник в турецком правительстве.
«Анкара продолжает обсуждать с Москвой и Киевом в закрытом режиме возможный механизм, направленный на предотвращение атак... в Черном море», - отметил собеседник агентства.
Обсуждаются подходы и возможные параметры механизма. Пока не определены конкретные детали и окончательные условия.
Ранее СМИ сообщили, что Турция ввела ограничения на проход торговых судов через пролив Дарданеллы в направлении Черного моря на фоне участившихся атак БПЛА.
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