СМИ: Турция обсуждает с Россией и Украиной безопасность в Черном море

Турция, Россия и Украина обсуждают перспективы формирования механизма предотвращения атак на суда в Черном море. Об этом рассказал РИА Новости источник в турецком правительстве.

«Анкара продолжает обсуждать с Москвой и Киевом в закрытом режиме возможный механизм, направленный на предотвращение атак... в Черном море», - отметил собеседник агентства.

Обсуждаются подходы и возможные параметры механизма. Пока не определены конкретные детали и окончательные условия.

Ранее СМИ сообщили, что Турция ввела ограничения на проход торговых судов через пролив Дарданеллы в направлении Черного моря на фоне участившихся атак БПЛА.

