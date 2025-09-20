Лесные пожары на курортах юга Турции потушили не полностью
В АТОР заявили, что российские туристы не пострадали при пожарах в турецком Белеке.
В Турции вновь вспыхнули сильные лесные пожары. Пламя уже подошло близко к курортным зонам в Белеке и Аланье. При этом в туриндустрии уверяют, что для российских туристов на юге Турции нет опасности из-за распространения природных пожаров.
ЛИКВИДАЦИЯ ПОЖАРА
На юге Турции спасатели ликвидировали основные очаги пожара в районе Белек. При этом на данный момент огонь в регионе пока потушен не полностью, передают «Известия».
Журналистка Татьяна Акьел сообщила, что на территории отеля «Титаник» в Белеке все еще бушует сильнейший пожар. По ее словам, пламя охватило техпостройки зданий и ресторанного комплекса. Основные очаги уже потушены, но лес еще горит, добавила она.
По предварительной информации, постояльцы отеля, среди которых есть и россияне, не пострадали. Отмечается, что сейчас эвакуированные ранее туристы уже возвращаются в свои номера.
Известно, что пожар начался за рекой и перекинулся на территорию одного из пятизвездочных отелей из-за сильного ветра. На этом участке ничего не горит, электропитание работает, разрушений нет.
ЭВАКУАЦИЯ
Портал «Antalya Hakkında» сообщил, что в связи с возникновением природных пожаров были эвакуированы постояльцы двух отелей. Из-за ЧП, например, гостей отеля «Титаник» временно поселили в другой гостинице. При этом в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заверили, что туристы из России не пострадали при пожаре в Белеке.
«По текущей информации, жертв и раненых из-за инцидента среди российских туристов нет», - говорится в заявлении АТОР.
Момент эвакуации россиян из отеля в Анталье попал на видео. На кадрах, которые публикует Telegram-канал «Shot», видно, как группа людей с чемоданами и сумками идет по тротуару. В ролике также заметен большой столб дыма и зарево из-за каменного забора на противоположной стороне дороги.
Гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, что в районах турецких пожаров находится не более 200 российских туристов.
«Пожары в Турции происходят каждый год, в этот раз позже, поэтому основная масса наших клиентов уже вернулась с отдыха. Самый пик приходится до 1 сентября и первые две недели осени. Пожары сейчас в местности ближе к территории Аланьи, исторически там не так много наших туристов. У нас люди обычно едут в Белек, Кемер и Сиде. В этом районе сейчас максимум сотня-две наших туристов. Отели все находятся на побережье, а повыше расположены виллы местных жителей. Поэтому отели не страдают обычно, они ближе к морю, все туристы живут на берегу моря. Поэтому я думаю, что наши туристы вообще не будут затронуты. Местные жители в большей опасности, так как их дома ближе к лесу расположены», - уточнил он.
НАЧАЛО ПОЖАРОВ
Лесные пожары возникли в районах Кёйджегиз и Милас района Мугла, Аксу и Аланья в Анталье 19 сентября. По данным газеты «Haberturk», в Аланье пожары распространились на несколько зон, в том числе в Алиефенди, Испатлы, Коджаогланлы, Ишаклы и Каргыджак. Там пламя подошло близко к жилым территориям. Сообщалось, что в Кёиджегизе в пятницу в целях предосторожности были эвакуированы 58 домов, 173 человека доставили в безопасные зоны. Уточняется, что распространению огня на юге страны способствует сильный ветер.
13 августа газета «Milliyet» писала, что около 200 человек, проживающих на территории четырех районов в провинции Мерсин, эвакуировали из-за лесных пожаров. Отмечается, что в устранении возгорания участвовали 344 специалиста, 122 единицы наземной техники и девять судов специализированной авиации.
Ранее генеральный директор «Tez Tour» Воскан Арзуманов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что эвакуация туристов на фоне пожаров на юге Турции не потребуется.
