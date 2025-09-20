Лесные пожары на курортах юга Турции потушили не полностью

ЛИКВИДАЦИЯ ПОЖАРА

На юге Турции спасатели ликвидировали основные очаги пожара в районе Белек. При этом на данный момент огонь в регионе пока потушен не полностью, передают «Известия».

Журналистка Татьяна Акьел сообщила, что на территории отеля «Титаник» в Белеке все еще бушует сильнейший пожар. По ее словам, пламя охватило техпостройки зданий и ресторанного комплекса. Основные очаги уже потушены, но лес еще горит, добавила она.

По предварительной информации, постояльцы отеля, среди которых есть и россияне, не пострадали. Отмечается, что сейчас эвакуированные ранее туристы уже возвращаются в свои номера.

Известно, что пожар начался за рекой и перекинулся на территорию одного из пятизвездочных отелей из-за сильного ветра. На этом участке ничего не горит, электропитание работает, разрушений нет.