Туроператоры посоветовали отдыхающим оформлять расширенную страховку, предварительно предупредив страховщиков, что путешествие подразумевает экстремальные виды отдыха.

Ранее на Пхукете погиб молодой россиянин, который не справился с управлением скутером Honda Forza 350, сообщил Channel 7. Также сообщается, что прогулочный катер с российскими туристами загорелся на юге Таиланда. Инцидент произошел неподалеку от острова Майтон в провинции Пхукет.

Для поездок в Таиланд лучше брать расширенную страховку, так как медицина в стране платная, а счет за обслуживание в случае ЧП может достигать десятки тысяч долларов, заявил в эфире НСН генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

«Если покупаете тур у туроператора, есть страховка от невыезда. Вы сможете отменить вашу поездку с минимальными штрафными санкциями. В Таиланде вся медицина платная, счет может доходить до десятков тысяч долларов, расширенная страховка это может учесть», - рассказал он.

Также Арутюнов рекомендовал пользоваться транспортом с местными водителями, а не садиться за руль мопеда или скутера.

«После коронавируса в Таиланде стало больше туристов, а затем еще прибавились релоканты, которые переезжают и там работают удаленно. Из России никогда не было такого количества регулярных рейсов на Пхукет, например. А еще Таиланд стал модной темой после выхода третьего сезона сериала «Белый лотос», который снимался в Таиланде. Чем больше туристов, тем больше вероятность разных происшествий. Поэтому не так все трагично. Самая большая проблема дорог и транспорта Таиланда заключается в хаотичности движения. Там очень много мелких скутеров, мотоциклов, которые пытаются проехать между машинами. Манера такого движения приводит к аварийности, нельзя рассчитывать, что тебя никто не обгонит. Люди иногда в первый раз садятся за мопед здесь. В Таиланде очень дешевый транспорт, рекомендую им пользоваться с местными водителями, если вы сами не очень уверенно управляете», - заключил собеседник НСН.

ГОЛОДНЫЕ АКУЛЫ

Туристы, отдыхающие в турецкой Аланье, в июне заметили в море акулу, которая проплывала рядом, момент попал на видео, пишет Telegram-канал Shot. По сообщениям очевидцев, местный спасатель сначала подтвердил, что акула представляет угрозу, однако после разговора с начальством уточнил, что отдыхать на пляже безопасно.

При встрече с акулой в воде важно попытаться уплыть от хищника, но сохранять спокойствие, не делать резких и быстрых движений, а при необходимости попытаться дать отпор, рассказал в беседе с НСН заведующий кафедрой ихтиологии Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Касумян.

«Это крупные рыбы, они могут мигрировать по всему морю, в том числе подходить к турецким берегам. Ничего необычного в этом не вижу, акулы могут заходить даже в Черное море, но гораздо реже. Сомневаюсь, что в Средиземном море водятся тигровые или белые акулы. Однако есть другие, в том числе и достаточно крупные, хотя по численности их и не так много.. Число случаев нападения акул на человека не уменьшается, поскольку вторжение людей в среду обитания диких акул случается все чаще», - отметил он.

Как добавил собеседник НСН, чтобы не столкнуться с акулой, лучше не плавать в одиночестве, а тем, кто заметил ее возле себя, следует медленно отплыть.