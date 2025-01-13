«Творится кошмар!»: Кинокритик Шнейдеров рассказал о сгоревших домах русских артистов в США

По словам собеседника НСН, огонь не добрался до ряда ключевых достопримечательностей Лос-Анджелеса, однако пока подобный риск не исключается.

«Ситуация очень напряженная. Огонь полностью выжег дорогу от Лос-Анджелеса до Малибу. Под угрозой знаменитая надпись "Голливуд" на Голливудских холмах. При этом огонь пока не спустился к Голливудскому бульвару и к театру Dolby Theatre (ранее известен под названием «Кодак», является площадкой для церемонии вручения премии "Оскар", – прим. НСН). В общем, там творится кошмар. Оказалось, что в пожарных гидрантах в районе Пасифик-Палисейдс нет воды. Дональд Трамп и Илон Маск обвинили губернатора Калифорнии в том, что пожарные службы оказались не готовы. Однако все это - дело суда и более компетентных органов, чем Дональд Трамп и Илон Маск», - пояснил он.

Ранее сообщалось, что своих домов в результате пожаров в США уже лишились многие голливудские звезды. Известно, что огонь уничтожил элитную недвижимость Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса, Леонардо ДиКаприо, Джеймса Вудса, Адама Броди, Билли Кристала, Джона Гудмена и других знаменитостей. В результате калифорнийских пожаров также сгорела вилла сына передающего полномочия президента США Джо Байдена Хантера Байдена. Ее стоимость оценивается в $4,2 млн, передает «Радиоточка НСН».

