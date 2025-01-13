«Творится кошмар!»: Кинокритик Шнейдеров рассказал о сгоревших домах русских артистов в США
Престижный жилой район Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс сгорел дотла, теперь огонь угрожает другим знаковым достопримечательностям города, заявил НСН Давид Шнейдеров.
Обстановка в Лос-Анджелесе остается напряженной на фоне пожаров, которые продолжаются с 7 января, однако многим людям уже удалось эвакуироваться. Об этом в беседе с НСН рассказал кинокритик Давид Шнейдеров, знакомые которого проживают в Калифорнии.
«Все мои знакомые в безопасности. Подруга Милы Йовович актриса Екатерина Редникова писала, что Пасифик-Палисейдс сгорел дотла. Также горит Брентвуд. Маму Милы Йовович Галину Логинову эвакуировали. Пожар в Голливуд Хилс потушили, но есть новое возгорание под домом Милы Йовович. Эвакуированы сотни тысяч людей, сгорели тысячи домов. Пожар под домом русского продюсера Сергея Конова потушили. Актер театра Стаса Намина Николай Новопашин, который тоже живет в Лос-Анджелесе, рассказал мне, что людей уже начали возвращать в дома, но поднялся ветер и вновь готовится эвакуация», - заявил он.
По словам собеседника НСН, огонь не добрался до ряда ключевых достопримечательностей Лос-Анджелеса, однако пока подобный риск не исключается.
«Ситуация очень напряженная. Огонь полностью выжег дорогу от Лос-Анджелеса до Малибу. Под угрозой знаменитая надпись "Голливуд" на Голливудских холмах. При этом огонь пока не спустился к Голливудскому бульвару и к театру Dolby Theatre (ранее известен под названием «Кодак», является площадкой для церемонии вручения премии "Оскар", – прим. НСН). В общем, там творится кошмар. Оказалось, что в пожарных гидрантах в районе Пасифик-Палисейдс нет воды. Дональд Трамп и Илон Маск обвинили губернатора Калифорнии в том, что пожарные службы оказались не готовы. Однако все это - дело суда и более компетентных органов, чем Дональд Трамп и Илон Маск», - пояснил он.
Ранее сообщалось, что своих домов в результате пожаров в США уже лишились многие голливудские звезды. Известно, что огонь уничтожил элитную недвижимость Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинса, Леонардо ДиКаприо, Джеймса Вудса, Адама Броди, Билли Кристала, Джона Гудмена и других знаменитостей. В результате калифорнийских пожаров также сгорела вилла сына передающего полномочия президента США Джо Байдена Хантера Байдена. Ее стоимость оценивается в $4,2 млн, передает «Радиоточка НСН».
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