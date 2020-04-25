Дипломат объяснил причины запрета для стран ЕС просить поддержку у России
Дипломат Николай Платошкин в эфире НСН объяснил, почему США запрещает европейским странам обращаться за помощью к России в противодействии коронавирусу.
Некоторые страны Европы, ЕС и НАТО хотели бы попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом по примеру Италии, но им просто не разрешают «старшие товарищи». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра», фрагмент которой сегодня показал «Первый канал».
Глава российского МИД рассказал об обращении одного из европейских футбольных клубов — гранда мирового футбола, который был готов приобрести «какие-то элементарные вещи».
За помощью в борьбе с коронавирусом к России обращались Сербия и Италия. При этом в Италии, являющейся членом НАТО, после прибытия в страну российских военных медиков в прессе появились критические статьи, а также была создана петиция с требованиями к властям разъяснить условия предоставления помощи.
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин в эфире НСН напомнил о кампании в итальянской прессе против российских медиков.
«Запрет США на обращение к Россией за помощью – это не новость. Когда наши медики прибыли в Италию, началась компания в правой прессе: сейчас пришли русские медики, потом – русские танки. В этой связи мне вспоминается, когда во время кризиса 2008 года обанкротилась Исландия. Исландия – страна НАТО, причем, достаточно важная. Они обратились с просьбой спасти их от бюджетного краха к нам (к России -прим. НСН). Что началось! США встали на дыбы: если они (Исландия – прим. НСН) получат помощь от России, значит в следующем году попросят нас, американцев, с их территории! Поэтому наша, российская, помощь важна и в гуманитарном плане, и, если хотите, в геополитическом.
Когда у них (на Западе -прим. НСН) идет постоянно пропаганда, что Россия – злыдня, они (россияне – прим. НСН) с рогами, вилку-ложку держать не умеют, а эти люди приходят и предлагают помощь, то возникает вопрос, зачем мы (иностранные государства – прим. НСН) входим в блок против людей, которые нам помогают?
Я бы хотел, чтобы наши люди тоже это понимали, когда рассуждают, зачем мы помогаем таким странам, как Италия или Исландия», - заявил дипломат.
Он также подчеркнул важность оказания помощи со стороны России Итальянской Республике в борьбе с коронавирусом и объяснил это ценностью приобретенного опыта.
«Наши медики, военные приобрели громадный опыт, работая с коронавирусом на чужой территории. Это как с Сирией – малыми силами бороться с террористами на чужой территории, чем огромными – и на своей. Этот опыт полезен, прежде всего, для наших граждан. Лучше учиться на чужом печальном опыте, чем на своем», - считает эксперт.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в эфире НСН назвал нелепостью петицию против российских медиков в Италии.
«Я бы вообще не стал серьезно относиться к подобного рода заявлениям, есть официальная позиция итальянских властей, которые с благодарностью принимают нашу помощь, это реальные материальные ценности, это реальные доктора, которые работают непосредственно с больными, оказывая им помощь, трудно заподозрить нас в корысти. Мы работаем безвозмездно, не получая никаких дивидендов», - добавил он.
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