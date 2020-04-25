Дипломат объяснил причины запрета для стран ЕС просить поддержку у России

Некоторые страны Европы, ЕС и НАТО хотели бы попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом по примеру Италии, но им просто не разрешают «старшие товарищи». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра», фрагмент которой сегодня показал «Первый канал».

Глава российского МИД рассказал об обращении одного из европейских футбольных клубов — гранда мирового футбола, который был готов приобрести «какие-то элементарные вещи».

За помощью в борьбе с коронавирусом к России обращались Сербия и Италия. При этом в Италии, являющейся членом НАТО, после прибытия в страну российских военных медиков в прессе появились критические статьи, а также была создана петиция с требованиями к властям разъяснить условия предоставления помощи.

Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин в эфире НСН напомнил о кампании в итальянской прессе против российских медиков.

«Запрет США на обращение к Россией за помощью – это не новость. Когда наши медики прибыли в Италию, началась компания в правой прессе: сейчас пришли русские медики, потом – русские танки. В этой связи мне вспоминается, когда во время кризиса 2008 года обанкротилась Исландия. Исландия – страна НАТО, причем, достаточно важная. Они обратились с просьбой спасти их от бюджетного краха к нам (к России -прим. НСН). Что началось! США встали на дыбы: если они (Исландия – прим. НСН) получат помощь от России, значит в следующем году попросят нас, американцев, с их территории! Поэтому наша, российская, помощь важна и в гуманитарном плане, и, если хотите, в геополитическом.