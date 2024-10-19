Посольство на Кубе призвало россиян сохранять спокойствие в связи с блэкаутом
Посольство России в Гаване призвало находящихся на Кубе россиян сохранять спокойствие на фоне полного отключения электричества на острове. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
Как отметили в посольстве, подача электричества на Кубе сейчас ограничена объектами стратегической инфраструктуры, в стране возникли перебои с интернетом и мобильной связью.
«Профильные службы делают все возможное для скорейшего возобновления стабильного энергоснабжения, однако точные сроки на данный момент не известны. Просим находящихся здесь российских граждан сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей, по возможности зарядить телефон и экономно расходовать батарею», — указали в дипведомстве.
Ранее власти Кубы заявили о выходе из строя ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе и полном отключении энергосистемы. Специалисты ведут работы по запуску электростанции, уже восстановлена подача электричества в локальных сетях в провинциях Вилья-Клара, Ольгин, Гранма, Гуантанамо.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru