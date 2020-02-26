Коронавирус захватывает планету: добрался до Бразилии

Зародившийся в Китае новый тип коронавируса COVID-2019 постепенно «завоёвывает» Европу, Северную и Южную Америку. Несмотря на все попытки закрыть границы, двухнеделельные карантины для прибывающих из Поднебесной, тепловизоры на пунктах пропуска, СМИ пишут о стремительном прогрессе числа заболевших по всему миру.

Число людей, заразившихся вирусом, по данным ВОЗ, выросло в Иране, Корее и Италии. В частности, в Корее было зафиксировано 977 случаев заболевания и 11 смертей, в Италии заболели 283 человека и семь человек погибли, а в Иране 95 человек зараженных, из которых 15 умерло.

Роспотребнадзор советует воздержаться от посещения этих стран.

Минздрав Бразилии сообщил о первом случае коронавируса в стране. Болен 61-летний пациент.

Как пишет RT, в Германии зафиксированы два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019.Один случай выявлен в федеральной земле Баден-Вюртемберг, другой в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения COVID-2019 в стране достигло 18.

Политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, что проблема коронавируса может дорого обойтись Европе.

«В разных частях Европы царит паника. Я просто не припомню, чтобы власти закрывали из-за вируса целые границы. Поэтому впереди очень трудные недели и месяцы. Это громадный вызов для Евросоюза. Мне кажется, если серьёзно на это все посмотреть, то этот вызов намного серьезнее, чем миграционная проблема, с которой Европа пять лет назад так по-настоящему и не справилась», – отмечает политолог в эфире НСН.

Всемирная организация здравоохранения объявила, что китайский коронавирус со временем может превратиться в пандемию.

По последним данным, в мире зафиксировано около 80 тысяч случаев заражения. Жертвами коронавируса уже стали более двух тысяч семисот человек. При этом число выздоровевших после заражения новым типом коронавируса достигло почти 30 тысяч человек.

Аналитический центра Oxford Economics прогнозирует, что потери мировой экономики в этом случае могут составить 1,1 триллиона долларов по итогам 2020 года. А уровень мирового ВВП снизится на 1,3 процента по сравнению с предыдущим прогнозом центра на 2020 год.

Если эпидемия не распространится за пределами Азии, потери мировой экономики будут меньше и составят 400 миллиардов долларов (0,5 процента прогнозируемого мирового ВВП).

Потери будут связаны со снижением потребления, стагнацией в области туризма и путешествий, а также с негативным эффектом коронавируса на финансовые рынки и сокращением инвестиций.