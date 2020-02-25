Китайский коронавирус приобретает глобальный размах

За отметку в 80 тысяч человек перевалило количество случаев заражения китайским коронавирусом COVID-2019 по всему миру. Таковы последние данные, опубликованные Национальной комиссией по здравоохранению Китая. Летальных исходов зафиксировано 2 702. Между тем, если раньше за пределами КНР случаи заболевания фиксировались единичные, хоть и в целом ряде стран, то теперь можно говорить о формировании очагов заражения вне Китая. На сегодня их по меньшей мере два: Италия и Иран. В Италии подтверждены около 300 случаев заболевания, трое инфицированных скончались. В областях Ломбардия и Венето отменены массовые мероприятия и закрыты театры, музеи и галереи. В Иране заболевших – около сотни, однако в этой стране самый высокий уровень смертности от коронавируса: зафиксировано 15 летальных исходов.

Несмотря на то, что коэффициент летальности у вируса COVID-2019 в разы меньше, чем, например, у атипичной пневмонии в начале века, показатели, назовем их так, «депрессивного давления» на мировую экономику оказались весьма значительными. Американские фондовые индексы рухнули по итогам торгов в понедельник, 24 февраля, более чем на 3% на опасениях распространения коронавируса на другие страны мира. 500 самых состоятельных людей мира за сутки обеднели на 139 миллиардов долларов.

COVID-2019 оказался силой, которая радикальным образом меняет процесс глобализации в мире. С таким заявлением выступил министр экономики и финансов Франции Бруно ле Мэр. Ситуация с новым вирусом выявила «безответственную и необоснованную зависимость» других стран от Китая: «Мы не можем продолжать полагаться на Китай в поставках от 80 до 85% активных ингредиентов для производства лекарств», – указал, в частности, министр. Кроме этого, напомнил он, ситуация с вирусом окажет влияние на перспективы роста экономики в Европе.

На борьбу с COVID-2019 уже ассигнуются гигантские средства. Так, Белый дом запросил в Конгрессе США 2,5 миллиарда долларов на разработку вакцин, лабораторные испытания, эпидемиологические мероприятия. В Евросоюзе на борьбу с эпидемией выделяют почти четверть миллиарда евро. Угроза распространения коронавируса может даже стать причиной приостановки действия Шенгена, - предупредили в Еврокомиссии.

Эпидемия коронавируса вызвала проблемы с поставками комплектующих для автомобилей целого ряда производителей во многих странах. В их числе – российский «КамАЗ», который может перейти на неполную рабочую неделю. В пресс-службе, которую цитирует «Лента.ру», отметили, что приказ выпущен на случай перебоев с поставками и позднее может быть аннулирован.

