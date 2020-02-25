Богатейшие люди мира потеряли за сутки $140 миллиардов
Состояние богатейших миллиардеров в понедельник существенно сократилось на фоне снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах. В США торги завершились снижением котировок из-за опасений ущерба мировой экономике от нового типа коронавируса.
По данным агентства Bloomberg, 500 самых богатых людей мира суммарно потеряли за сутки $139 миллиардов. Столь крупных потерь не было с октября 2016 года, когда агентство начало вести соответствующую статистику.
Больше всего «обеднели» гендиректор группы компаний LVMH Бернар Арно и глава Amazon Джефф Безос, лишившиеся по $4,8 миллиарда каждый. Владелец испанской Zara Амансио Ортега потерял $4 миллиарда, глава Facebook Марк Цукерберг - $3,48 миллиарда.
Из российских миллиардеров больше всех потеряли президент «Лукойла» Вагит Алекперов (минус $1,21 миллиарда) и глава «Новатэка» Леонид Михельсон ($692 миллиона).
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