Богатейшие люди мира потеряли за сутки $140 миллиардов

По данным агентства Bloomberg, 500 самых богатых людей мира суммарно потеряли за сутки $139 миллиардов. Столь крупных потерь не было с октября 2016 года, когда агентство начало вести соответствующую статистику.

Больше всего «обеднели» гендиректор группы компаний LVMH Бернар Арно и глава Amazon Джефф Безос, лишившиеся по $4,8 миллиарда каждый. Владелец испанской Zara Амансио Ортега потерял $4 миллиарда, глава Facebook Марк Цукерберг - $3,48 миллиарда.

Из российских миллиардеров больше всех потеряли президент «Лукойла» Вагит Алекперов (минус $1,21 миллиарда) и глава «Новатэка» Леонид Михельсон ($692 миллиона).

