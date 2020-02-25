Рар рассказал о панике в Европе из-за коронавируса

Александр Рар: «В разных частях Европы царит паника. Я просто не припомню, чтобы власти закрывали из-за вируса целые границы. Поэтому впереди очень трудные недели и месяцы. Это громадный вызов для Евросоюза. Мне кажется, если серьёзно на это все посмотреть, то этот вызов намного серьезнее, чем миграционная проблема, с которой Европа пять лет назад так по-настоящему и не справилась», – отмечает политолог в эфире НСН.

