Рар рассказал о панике в Европе из-за коронавируса
Политолог Александр Рар специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Германии автомобиль протаранил толпу
Автомобиль Mercedes въехал в толпу людей на параде в немецком городе Фолькмарзе. Пострадали 30 человек, десять из них – дети.
Александр Рар: «Ужасные казусы повторяются в Германии. Одни их называют терактами, другие – акциями сумасшедших. Действительно, 29-летний парень, который даже не имел водительских прав, сел в автомобиль и начал давить людей, в первую очередь детей. Его арестовали, по национальности он оказался немцем. То есть это не исламских след, а немецкий теракт, который показывает, что в Германии растет социальное напряжение», – комментирует в беседе с НСН Александр Рар.
В ЕС задумались о приостановки действия Шенгена из-за коронавируса
Страны Евросоюза могут приостановить действие Шенгена в связи с угрозой распространения нового коронавируса. Во вторник власти Австрии и Хорватии официально заявили о первых случаях заражения коронавирусом на своих территориях. В Европе локальная вспышка коронавируса зафиксирована в Северной Италии, где, по данным на 24 февраля, число заразившихся превысило 230 человек.
Александр Рар: «В разных частях Европы царит паника. Я просто не припомню, чтобы власти закрывали из-за вируса целые границы. Поэтому впереди очень трудные недели и месяцы. Это громадный вызов для Евросоюза. Мне кажется, если серьёзно на это все посмотреть, то этот вызов намного серьезнее, чем миграционная проблема, с которой Европа пять лет назад так по-настоящему и не справилась», – отмечает политолог в эфире НСН.
Мишустин призвал правительство повысить доходы населения
Глава кабинета министров России Михаил Мишустин рассказал о ключевых задачах, стоящих перед правительством. Прежде всего, по его словам, следует повысить доходы населения, что в свою очередь позволит увеличить темпы роста экономики. Также ожидается активная работа в образовании, науке, инновациях, социальной сфере и в бизнесе.
Александр Рар: «Новое правительство действительно должно сделать то, что не сделало предыдущее. А это, поднять свой рейтинг, выполнить задачи, которые поставил перед правительством президент, национальные проекты в первую очередь. Главная задача, как кажется многим наблюдателям, нынешнего правительства во главе с Мишустиным – это решить социальные вопросы, проблему бедности в стране, которая появилась за последние 10 лет», – говорит он НСН.
2054: Код Путина
В России вышла книга Александра Рара «2054: Код Путина», в которой, по словам автора, раскрыта матрица современной России. Она — о прошлом страны и о ее будущем.
Александр Рар: «Россию невозможно понять без такого исторического ракурса. Когда я готовил эту книгу, я разговаривал с многими политиками и экспертами в России, Германии и в Европе. Разговаривал в закрытых тайных кругах и с афонскими старцами. Книга, мне кажется, получилась забавная. И она бросает очень интересный взгляд на будущее России», – делится Александр Рар с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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