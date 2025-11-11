Израиль и Иран не решили коренные проблемы взаимного конфликта. Противостояние между ними только продолжится, рассказал научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня в беседе с НСН.



Вооруженный конфликт между Израилем и Ираном может стать неизбежным. Так считают во многих странах Персидского залива, где ждут нового нападения Израиля на Иран. Израиль продолжает считать, что иранская ядерная программа не уничтожена и представляет угрозу, а Иран готовится к ракетному контрудару. Об этом сообщила газета The New York Times. Останин-Головня согласился с этим мнением.