В России предсказали новую войну Израиля с Ираном

Израиль будет давить до последнего, а Иран всегда готов к конфликту, заявил НСН Василий Останин-Головня.

Израиль и Иран не решили коренные проблемы взаимного конфликта. Противостояние между ними только продолжится, рассказал научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня в беседе с НСН.

Вооруженный конфликт между Израилем и Ираном может стать неизбежным. Так считают во многих странах Персидского залива, где ждут нового нападения Израиля на Иран. Израиль продолжает считать, что иранская ядерная программа не уничтожена и представляет угрозу, а Иран готовится к ракетному контрудару. Об этом сообщила газета The New York Times. Останин-Головня согласился с этим мнением.

Гросси: У Ирана остался почти весь обогащенный уран
«Коренные причины конфликта так и не были решены. В ходе так называемой 12-дневной войны Иран понес значительные потери внутри своей оси сопротивления. Это так называемая сеть прокси-сил, которая пошатнулась после смены власти в Сирии. Но у иранцев сохраняются активы в виде хуситов в Йемене, “Хезболлы” в Ливане и шиитских движений в Ираке. Страна находится в состоянии постоянной готовности к ударам. К тому же, Израиль будет давить до последнего, пока Иран полностью не свернет ядерную программу», — указал он.

Востоковед также критически оценил наступательные возможности Ирана.

«Израиль оказался не настолько уж уязвим, как показалось тем, кто симпатизирует Ирану. Прилеты были, но основная проблема была только в нагрузке на систему ПВО, которую перегружали массовыми обстрелами. Защита — это достаточно дорогое удовольствие. Средства атаки обходятся дешевле. Однако система “Железный купол” доказала свою надежность, несмотря на некоторые попадания», — подчеркнул он.

Ранее Останин-Головня объяснил НСН, почему даже усилий американского президента Дональда Трампа недостаточно для достижения мира на Ближнем Востоке.

