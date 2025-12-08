На 11-й день мирового проката сборы мультфильма «Зверополис 2» по всему миру достигли 700 миллионов долларов, а после двух уикендов касса превысила 900 миллионов долларов. Анимационная картина уже вошла в топ-4 самых кассовых фильмов 2025 года, обогнав фильм «Как приручить дракона». «Зверополис 2» в России не вышел в официальный прокат, но с 6 декабря доступен в рамках предсеансового обслуживания в некоторых кинозалах,

Ромодановская объяснила, почему новая часть мультфильма успешно стартовала в прокате.

«Один из ключевых факторов состоит в том, что это сиквел. Аудитория, посмотревшая первый фильм, уже полюбила героев и была готова к их новым приключениям. Зритель понимал, что получит качественное кино. Также само название говорит о том, что герои анимационного фильма – животные. Это всегда один из важных моментов, на которые реагирует аудитория. Зритель очень любит смотреть такие проекты. Думаю, создатели учли ошибки первой части, усилили в продолжении и юмористическую, и мимимишную линию. Наверняка были проведены исследования и анализ. Это нормальная и правильная практика при производстве франшиз», - сказала она.