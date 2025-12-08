В преддверии выборов в Госдуму все депутаты пытаются проявить себя, выдвигая огромное количество законодательных инициатив. При этом 95% из них, скорее всего, даже не успеют рассмотреть — это не более, чем пиар-компании. Об этом в пресс-центре НСН заявил депутат ГД РФ, член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко.

«Через год у нас выборы в Госдуму, поэтому в ближайший год вы увидите огромное количество пиар-кампаний. Посмотрите, сколько сейчас идет законодательных инициатив: просто вал законопроектов. При этом 95% из них не будут приняты, их даже, наверное, не успеют рассмотреть до выборов. Сейчас все пытаются проявить активность, показать себя. Да и любое движение для политика – это пиар», — сказал Марченко.

Ранее сообщалось, что партийная повестка на выборах-2026 будет напрямую зависеть от завершения или продолжения специальной военной операции и эффективности противодействия санкциям.

