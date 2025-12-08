Глава Росгвардии наградил Кадырова медалью «За боевое отличие»
8 декабря 202516:50
Глава Росгвардии Виктор Золотов наградил главу Чечни Рамзана Кадырова медалью «За боевое отличие». Об этом сообщает RT.
Как рассказал председатель правительства республики Магомед Даудов, данная награда является свидетельством мужества и самоотверженной работы Кадырова.
«Рамзан Ахматович вносит огромный вклад в достижение целей и задач специальной военной операции», - отметил он.
Ранее Кадырову было присвоено звание Героя Чеченской Республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
