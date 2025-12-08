Глава Росгвардии наградил Кадырова медалью «За боевое отличие»

Глава Росгвардии Виктор Золотов наградил главу Чечни Рамзана Кадырова медалью «За боевое отличие». Об этом сообщает RT.

Как рассказал председатель правительства республики Магомед Даудов, данная награда является свидетельством мужества и самоотверженной работы Кадырова.

«Рамзан Ахматович вносит огромный вклад в достижение целей и задач специальной военной операции», - отметил он.

Ранее Кадырову было присвоено звание Героя Чеченской Республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
