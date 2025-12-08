Уточняется, что фигурантами дела яляется 41 человек, в том числе, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, глава СНБО Украины Рустем Умеров, экс-президент Украины Пётр Порошенко (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и бывший премьер страны Арсений Яценюк.

В ведомстве указали, что, по версии следствия, в период с апреля 2014 года по настоящее время обвиняемые отдали приказы о применении против мирных жителей огнестрельного оружия, бронетанковой техники, боевой авиации, ракетного и артиллерийского вооружения.

«В результате... погибли почти пять тысяч мирных жителей, пострадали более 18,5 тысячи человек, получили ранения свыше 13,5 тысячи человек, из которых 1275 – несовершеннолетние», - говорится в сообщении.

Ранее в Следственном комитете РФ объявили о завершении расследования уголовного дела в отношении прокурора и ряда судей Международного уголовного суда (МУС), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

