В России утвердили обвинение высшему военно-политическому руководству Украины
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинение в отношении высшего военного и политического руководства Украины в связи с геноцидом населения Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что фигурантами дела яляется 41 человек, в том числе, экс-главком ВСУ Валерий Залужный, глава СНБО Украины Рустем Умеров, экс-президент Украины Пётр Порошенко (внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и бывший премьер страны Арсений Яценюк.
В ведомстве указали, что, по версии следствия, в период с апреля 2014 года по настоящее время обвиняемые отдали приказы о применении против мирных жителей огнестрельного оружия, бронетанковой техники, боевой авиации, ракетного и артиллерийского вооружения.
«В результате... погибли почти пять тысяч мирных жителей, пострадали более 18,5 тысячи человек, получили ранения свыше 13,5 тысячи человек, из которых 1275 – несовершеннолетние», - говорится в сообщении.
Ранее в Следственном комитете РФ объявили о завершении расследования уголовного дела в отношении прокурора и ряда судей Международного уголовного суда (МУС), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Ожидаем солдаут!»: В Россию едет «молчавший» 13 лет рэпер Flo Rida
- Депутат ГД: 95% предвыборных инициатив не будут приняты
- В России утвердили обвинение высшему военно-политическому руководству Украины
- Глава Союза пиарщиков предложила ввести госаккредитацию для блогерских курсов
- Суд арестовал бойца ММА, устроившего «спарринг» с памятником ветеранам МЧС
- Конец сионизма: Новое предложение ХАМАС приведет к политической смерти Нетаньяху
- Стеблов назвал спекуляцией цены в Большой театр
- Строки с Востока: Как российский книжный рынок противостоит санкциям
- Депутат ГД предложил дополнить уголовную статью о мошенничестве
- Войны не будет: Чем закончится обострение между Таиландом и Камбоджей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru