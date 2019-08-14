Киев передал материалы дела о крушении МН17 Нидерландам

Украина передала Нидерландам материалы уголовного дела о причастности трёх россиян к крушению самолёта Boeing рейса МН17 в Донбассе, сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на СБУ.

Отмечается, что в деле фигурируют трое россиян — Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Уголовное производство в их отношении будет направлено в суд, который должен начаться в Нидерландах в марте 2020 года, говорится в сообщении СБУ.

Напомним, в июне объединённая следственная группа назвала имена четырёх человек, которые подозреваются в причастности к крушению пассажирского «Боинга» в июле 2014 года на востоке Украины. По словам родственников погибших в авиакатастрофе, это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. В эфире НСН экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) опроверг данные о причастности россиян и гражданина Украины к крушению пассажирского «Боинга» пять лет назад.