Нидерланды отказались принять расследование немецкого детектива о МН17
Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по крушению МН17. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам частного детектива из Германии Йозефа Реша, он пытался передать в прокуратуру материалы расследования, однако получил вежливый отказ. Расследователь выставил условия: передача должна происходить публично, так как в его адрес уже поступали угрозы, и он опасается за свою жизнь. Однако в голландской прокуратуре его поблагодарили и сообщили, что «приняли к сведению». Условия, выставленные Рашем, там назвали чрезмерно экстравагантными. Ему посоветовали обратиться как гражданину Германии в немецкую прокуратуру, если же он всё же хочет предоставить своё расследование ССГ, ему следует заполнить форму на сайте группы.
Добавим, немецкий детектив в итоге опубликовал открытое письмо к ССГ на сайте своей детективной фирмы Wifka. Как отмечает Ura.ru, версия немца содержит уникальные сведения: имя информатора, которому было уплачено 15,5 миллиона в разной валюте, название его организации, уничтоженные документы высокопоставленных лиц и политиков, а также оценки спецслужб инцидента.
Напомним, ранее Федеральное бюро расследование (ФБР) США обращалось к властям Малайзии с просьбой предоставить им доступ к черным ящикам «Боинга-777», который был сбит пять лет назад в Донецкой области. Кроме того, данные с черных ящиков пыталась получить и украинская сторона.
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