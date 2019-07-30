Нидерланды отказались принять расследование немецкого детектива о МН17

Добавим, немецкий детектив в итоге опубликовал открытое письмо к ССГ на сайте своей детективной фирмы Wifka. Как отмечает Ura.ru, версия немца содержит уникальные сведения: имя информатора, которому было уплачено 15,5 миллиона в разной валюте, название его организации, уничтоженные документы высокопоставленных лиц и политиков, а также оценки спецслужб инцидента.

Напомним, ранее Федеральное бюро расследование (ФБР) США обращалось к властям Малайзии с просьбой предоставить им доступ к черным ящикам «Боинга-777», который был сбит пять лет назад в Донецкой области. Кроме того, данные с черных ящиков пыталась получить и украинская сторона.

