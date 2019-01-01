Стрелков опроверг обвинения следователей в крушении МН17

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН опроверг данные о причастности россиян и гражданина Украины к крушению пассажирского «Боинга» пять лет назад.

«Мои комментарии не меняются! Ополчение “Боинг” не сбивало. Больше ничего не комментирую», - заявил он.

Ранее в интервью НСН, рассуждая о годовщине трагедии, немецкий политолог Александр Рар напомнил, что эта катастрофа изменила отношение к гражданской войне на Украине. Как отметил собеседник, вокруг расследования этого дела до сих пор есть очень много вопросов, мифов и тайн.

