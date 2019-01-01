Сбитый Боинг-777

Стрелков опроверг обвинения следователей в крушении МН17

19 июня14:18
Дарья Матвеева

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков опроверг в эфире НСН свою причастность к крушению пассажирского «Боинга» на востоке Украины.

Объединенная следственная группа назвала имена четырех человек, которые подозреваются в причастности к крушению пассажирского «Боинга» в июле 2014 года на востоке Украины. По словам родственников погибших в авиакатастрофе, это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Сообщается, что всем им будут предъявлены официальные обвинения в убийстве. Ожидается, что судебный процесс о крушении MH17 начнется в марте 2020 года.

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Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН опроверг данные о причастности россиян и гражданина Украины к крушению пассажирского «Боинга» пять лет назад.

«Мои комментарии не меняются! Ополчение “Боинг” не сбивало. Больше ничего не комментирую», - заявил он.

Ранее в интервью НСН, рассуждая о годовщине трагедии, немецкий политолог Александр Рар напомнил, что эта катастрофа изменила отношение к гражданской войне на Украине. Как отметил собеседник, вокруг расследования этого дела до сих пор есть очень много вопросов, мифов и тайн.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Игорь СтрелковУкраинаБоинг