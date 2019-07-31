МИД Малайзии призвал не обвинять голословно Россию в катастрофе МН17

Малайзия призвала мировое сообщество отказаться от голословных обвинений России в причастности к катастрофе малазийского Boeing, разбившегося в 2014 году в Донецкой области. Об этом «Известиям» заявил глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла.

По его словам, точки зрения его страны и России на дело о сбитом самолёте во много совпадают. Кроме того, напомнил дипломат, что расследование ещё не завершено, а некоторые западные страны уже называют виновных в катастрофе, выступая с обвинениями в адрес отдельных государств.

«Наши двусторонние отношения с Москвой из-за этого инцидента не пострадали», — отметил глава МИД Малайзии.

Напомним, 30 июля стало известно, что Нидерланды отказались принять данные немецкого детектива по крушению Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Расследователь предлагал передать свою работу на условиях публичности передачи информации из-за опасений за свою жизнь. Ему поступали угрозы. Нидерланды отказались.

