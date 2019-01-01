Появились свидетельства подтасовок СБУ в деле о сбитом Boeing
Режиссер из Нидерландов Макс ван дер Верфф – независимый расследователь обстоятельств крушения малайзийского Boeing рейса MH17в Донбассе – опубликовал документальный фильм с новыми неожиданными данными о катастрофе. Как пишут «Дни.ру», судя по публикуемым материалам, члены Международной следственной группы старались скрыть от мировой общественности важные улики.
Так, малазийскую сторону Киев отказывался пускать на место катастрофы для поиска чёрных ящиков. Представители пострадавшей стороны были вынуждено тайно собирать улики. Только благодаря ополченцам Донбасса самописцы оказались у директора Национального совета безопасности Малайзии Мохамада Сакри. Это, возможно, помогло избежать еще более жестких обвинений или очередного подлога доказательств, отмечает автор фильма.
Он также приводит мнение экспертов о том, что многие улики были уничтожены или заменены подделками. Причём, это может быть делом рук Службы безопасности Украины. Так, Акаш Розен, старший следователь по цифровой экспертизе малайзийской фирмы OG IT Forensic Services, говорит, что аудиозаписи переговоров, которые оказались в распоряжении совместной следственной группы, подверглись монтажу.
Немецкий аналитик Норман Риттер подтверждает эту оценку. Он уточняет, что записи были подделаны путем девяти отдельных манипуляций.
Также автор фильма поговорил со свидетелями из ДНР, которые поведали, что ракетное оборудование, которое по утверждению совместной следственной группы было доставлено через украинско-российскую границу 17 июля, находилось в Торезе по меньшей мере за день или два до крушения самолета.
Также свидетели точно указали направление, откуда вылетела ракета в роковой день. Это деревня Степановка, которая находилась тогда под контролем украинских силовиков.
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью авторам фильма заявил, что США, Нидерланды и Австралия не заинтересованы в установлении истинных причины крушения. По словам главы правительства, эти страны аросто решили назначить виновной Россию.
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