Режиссер из Нидерландов Макс ван дер Верфф – независимый расследователь обстоятельств крушения малайзийского Boeing рейса MH17в Донбассе – опубликовал документальный фильм с новыми неожиданными данными о катастрофе. Как пишут «Дни.ру», судя по публикуемым материалам, члены Международной следственной группы старались скрыть от мировой общественности важные улики.

Так, малазийскую сторону Киев отказывался пускать на место катастрофы для поиска чёрных ящиков. Представители пострадавшей стороны были вынуждено тайно собирать улики. Только благодаря ополченцам Донбасса самописцы оказались у директора Национального совета безопасности Малайзии Мохамада Сакри. Это, возможно, помогло избежать еще более жестких обвинений или очередного подлога доказательств, отмечает автор фильма.

Он также приводит мнение экспертов о том, что многие улики были уничтожены или заменены подделками. Причём, это может быть делом рук Службы безопасности Украины. Так, Акаш Розен, старший следователь по цифровой экспертизе малайзийской фирмы OG IT Forensic Services, говорит, что аудиозаписи переговоров, которые оказались в распоряжении совместной следственной группы, подверглись монтажу.