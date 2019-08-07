Немецкий сыщик установил, кто сбил малазийский Boeing под Донецком

Детектив из Германии Йозеф Реш, который по частному заказу проводил расследование гибели малайзийского Boeing-777 под Донецком готов передать России, Малайзии и другим странам сведения о причинах трагедии, имен лиц, причастных к ней, а также данных с американских спутников. Как заявил расследователь РИА Новости, он предложит обнародовать эти данные, если международная Совместная следственная группа (ССГ) во главе с прокуратурой Нидерландов не отреагирует на его повторный запрос принять все улики.

Ранее ССГ отказалась принять эти сведения. Реш подчеркнул, что при обнародовании будут названы конкретные имена. Прока детектив не хочет раскрывать их. Сыщик также заявил, что готов выступить в Европейском суде по правам человека свидетелем по искам родственников погибших в катастрофе рейса MH17.

Как отмечает РИА ФАН, Йозеф Реш также рассказал о неприглядном поведении представителей федеральном ведомства уголовной полиции в Кёльне, где его допрашивали весь 2016 год. По его словам, сотрудники генеральной прокуратуры предложили, чтобы детектив признал полученные им данные шуткой, все будут довольны, и все закончится. Реш признался, что испытал ужас от такого предложения.

